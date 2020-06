De Toyota Harrier GR is smakelijk sportief

De Toyota Harrier GR is net even een tikkeltje assertiever, agressiever en sportiever. En dus smakelijker.

Soms zijn er van die auto’s dat je denkt: waarom zijn die in hemelsnaam niet in Nederland leverbaar? Nu gaan we het even niet hebben over bijzondere sportwagens, extreem dikke pick-ups of bepaalde muscle cars.

Camry

Nee, we hebben het vandaag over de Toyota Harrier GR. Niet dat ondergetekende ervoor in de markt is, maar waarom krijgen we deze niet? De Toyota Camry is de enige non-premium sedan in zijn klasse en verkoopt niet al te best. In 2019 stond de teller op 115, nu staat deze op 45 (juni verkopen nog níet meegerekend). Alle dealers en hun zwager hebben er eentje.

Crossover

Ondanks dat de Camry ooit best populair was (in 1992 verkocht Louwman & Parqui er meer dan 2.000 van!), is het nu een ‘dode’ klasse en aan de verkoopcijfers is te zien dat niemand zit te wachten op een grote sedan. Zelfs een stationwagon zou het beter doen of nog beter: een crossover. Dan mag jij nu gaan raden wat de Harrier is!

Boven de RAV4

We hebben de crossover, die boven de RAV4 gepositioneerd staat, al kort geleden behandeld, het is nu tijd voor de Toyota Harrier GR. Het gaat om het accessoire programma van Gazoo Racing, verwacht dus niet een 450 pk sterke biturbo V6 ofzo. Maar wat heeft de Toyota Harrier GR dan wel?

Gazoo Racing

Om te beginnen 20″ lichtmetalen velgen, geheel volgens de heersende mode in het zwart afgewerkt. Ze zijn voorzien van Michelin Pilot Sport 4 SUV banden. De voorzijde is ook anders met een nieuwe voorbumper en grille, waardoor de Toyota Harrier GR net even wat gemener de wereld in kijkt.

Diffuser

Verder heeft de crossover GR-stickers, behoorlijk heftige sideskirts, vier dikke uitlaten de inmiddels verplichte diffuser. Voor een betere wegligging zijn er dikkere anti-rollbars.

Accessoires

De rest van de modificaties zijn meer accessoire dan upgrade. Denk aan wind-reflectoren bij het room, koolstofvezel-look kentekenplaathouder, bagagemat, rubberen GR-vloermatten. Alle accessoires zijn vanaf nu leverbaar.

Beschikbaarheid

De Toyota Harrier wordt alleen in de Japan verkocht. De identieke Toyota Venza wordt in de VS geleverd, dus verwacht over een paar jaar een paar grijze importexemplaren.