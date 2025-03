Suzuki Vitara (LY) 2015 – heden occasion aankoopadvies

Alle ins en outs vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Suzuki Vitara (LY) 2015 – heden.

Vandaag rijden we in ons Autoblog occasion aankoopadvies met de vierde generatie van de Suzuki Vitara. De eerste generatie kwam in 1988 op de markt en was bedoelt als model boven de Samurai. Net wat groter, meer comfort, maar wel met serieuze terreincapaciteiten.

Ook in ons land kwam de auto in 1988 op de markt. Met standaard vierwielaandrijving en een lage gearing. Ja ja, nu staan al die SUV’s alleen hoger op de poten, vroeger waren het nog echt capabele terreinauto’s.

De Suzuki Vitara was een auto die in vele gedaantes wereldwijd terug te vinden was. Met een Mazda batch, als Pontiac, Santana, GMC en Chevrolet. Suzuki was en is bekend om de compacte auto’s en voor een grote auto als deze werd de samenwerking gezocht. Onder andere met General Motors, maar ook met PSA, waar de diesel vandaan kwam.

De tweede generatie heette in Nederland Grand Vitara en toen de derde generatie arriveerde werd die als Vitara nog enige tijd naast die Grand Vitara verkocht. Wel wordt de auto steeds meer een luxere SUV en steeds minder een terreinauto. Een trend die we natuurlijk niet alleen bij Suzuki terug zien.

In 2015 is het tijd voor de vierde generatie waar wij vandaag mee rijden. Hij lijkt best wat op zijn voorganger, maar onderhuids is het een compleet andere auto. Geen ladderchassis meer, geen klassieke vierwielaandrijving meer en de auto is ook wat gekrompen. Het is wat de klanten kennelijk willen, een stoer uitziende auto met een hoge instap. Met Allgrip is er nog wel een vierwielaangedreven versie, maar niet meer met een tussenbak of iets dergelijks.

In 2018 is het al tijd voor een facelift. De beste manier om het verschil te zien is de grille. In plaats van twee horizontale spijlen heeft het facelift-model meerdere verticale spijlen. Daarnaast verandert het motorenaanbod. In 2024 is het tijd voor een tweede facelift. Wederom goed te herkennen aan een aangepaste grille en het infotainmentscherm groeit naar 9 inch. Dit jaar (2025) komt er ook een Suzuki e-Vitara, een volledig elektrische auto, maar dat is een nieuw model wat is ontwikkeld samen met Toyota.

Bij de introductie in 2015 zijn er twee viercilinders leverbaar, eentje op benzine en eentje op diesel. Later komt daar een 1.4 BoosterJet turbomotor bij, goed voor 140 pk. Na de facelift is de 1.6 vervangen door een 1.0 BoosterJet. Een stapje hoger staat nog altijd de 1.4 BoosterJet. Beide motoren worden uiteindelijk vervangen door de 1.4 BoosterJet Smart Hybrid met 48V-generator die ter ondersteuning dient. In 2021 komt er naast de Smart Hybride ook een Full Hybrid. Een echte hybride dus. Deze combineert een 102 pk sterke 1.5 viercilinder met een 33 pk sterke elektromotor.

Als je in de markt bent voor een tweedehands Suzuki Vitara van de vierde generatie dan wil je graag weten waar je op moet letten als je er eentje wil aanschaffen. Daarom zetten we voor jullie alle aandachtspunten op een rij die we konden vinden als je een Suzuki Vitara (LY) 2015 – heden occasion wil aanschaffen. En een kleine spoiler, het zijn er niet veel…

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Suzuki Vitara (LY) 2015 – heden wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. De betrouwbaarheid is op zich in orde, maar loop toch even door de lijst met Suzuki Vitara (LY) 2015 – heden problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

De Suzuki Vitara is altijd een vijfdeurs. Binnen deze generatie zie je de verschillen vooral aan de grille. Bij de introductie heeft de grille horizontale strepen, na de facelift verticale en na de tweede facelift weer één prominente horizontale chroomkleurige streep.

Check even rondom of alle rubbers van de portieren en achterklep nog goed sluiten. We komen meldingen tegen van rubbers bij de portieren die kieren en ook bij de kofferbak. Allemaal op zich makkelijk te verhelpen, maar als rubbers kieren kan er ook water de auto in komen. Even goed de rubbers checken dus. Sluiten ze niet goed af, kijk dan ook naar waterschade.

Het gebruikte plaatmateriaal van de auto is kwalitatief goed, maar ook wat aan de dunne kant. Kijk goed langs het plaatwerk voor deukjes, de auto kan daar kwetsbaar voor zijn.

Ben je zelf wat langer (meer dan 1 meter 80) check dan de zit van de voorstoelen goed bij de testrit met je Suzuki Vitara occasion. De stoelen worden online bij langere mensen nog wel eens als vlak ervaren. Eveneens komen we klachten tegen over de korte zitting.

De Suzuki Vitara is in veel gevallen gebruikt als gezinsauto. Let dus even op de bekleding, zitten er niet allemaal gekke vlekken in, hebben ze de voorste stoelen aan de achterkant niet gesloopt en kijk ook even naar de achterportieren. Zitten daar geen flinke beschadigingen op de lak door onbesuisd openen van die portieren door de kids.

Heb je een groot gezin, zeg maar meer dan twee kinderen, neem ze dan mee naar de proefrit, want we komen online eigenaren tegen die het achterin te krap vinden voor drie kinderen. Zeker als ze richting de puberteit gaan. Proefzitten dus. Qua baggage is het voor vijf personen ook wel puzzelen.

De geluidsisolatie in de auto wordt bij hogere snelheden nog wel als onvoldoende ervaren. Op de snelweg komt er veel geluid de cabine binnen. De vraag is hoe luid je dat zelf ervaart, maar het bewijst maar weer eens hoe belangrijk het is om tijdens de testrit met je Suzuki Vitara alle wegtypes uit te proberen. De portieren sluiten ook zeker niet geruisloos overigens.

Kijk ook even naar het kunststof. Niet super subtiel en gewoon hard. Ook kwetsbaar voor krassen. Even goed kijken dus! Na de eerste facelift is dit al flink verbeterd, dus een model na 2018 kan lonen op dat vlak.

Nog een kleinigheidje dan. De hemelbekleding rondom het schuifdak zit vast met klittenband. Als dat klittenband los laat dan gaat het dak rammelen. Ook weer heel simpel op te lossen, maar als je tijdens het proefrijden boven je hoofd iets hoort rammelen kan dat heel goed het euvel zijn.

Onderstel

Het onderstel is precies wat je van een auto als deze verwacht. Geen terreinauto, geen hatchback. Je zou het ook dodelijk saai kunnen noemen. Alles is gemiddeld en afgesteld als allemansvriend. Vering en comfort zijn prima, allemaal naar verwachting, maar nooit uitzonderlijk. Blijf er ook maar mee uit het terrein, want hij ziet er stoer uit, in het natte gras staat ie met All Grip nog wel zijn mannetje, maar als het echt ruig wordt dan is het allemaal een stuk minder indrukwekkend.

Qua rijgedrag lezen we overigens wel wat opmerkingen over het lichte sturen. Dat kan even wennen zijn. Hij stuurt wel direct, maar dat vinden sommige eigenaren soms wat wiebelig op lagere snelheden. Op de snelweg (logisch, vooral rechtdoor) vinden deze eigenaren dat de auto beter rechtuit wil rijden. Overigens zijn er ook weer berijders die het andersom ervaren. Waarom het dan toch noemen? Omdat je het bij de proefrit zelf uit moet proberen!

Rij je proef in een vierwielaangedreven All Grip Suzuki Vitara occasion check dan de achterbanden. Die willen nog wel eens ongelijk slijten. Het is geen terreinvreter, maar check toch wel even die onderkant, je weet nooit hoe dapper de vorige eigenaar was.

Aandrijflijn

Standaard geen vierwielaandrijving. Wel is de Vitara te bestellen met All Grip. Dit systeem is een automatisch in- en uitschakelende vierwielaandrijving. Alle motoriseringen zijn ook geleverd met een automatische versnellingsbak, al is dat in het geval van de schaarse diesel alleen in combinatie met de All Grip configuratie.

Bij de handbak, check tijdens de proefrit met je Suzuki Vitara occasion of hij soepel door de versnellingen gaat. Vooral de eerste en tweede versnelling kunnen nog wel eens bokken. De auto mag tot 1.200 kilo (1.500 kg diesel) trekken en dan kan de versnellingsbak het wel eens zwaar gehad hebben.

Elektronica

Het infotainmentsysteem laat volgens gebruikers nog wel te wensen over. Verouderde kaarten en achterhaalde lay out. Na de tweede facelift in 2024 is het vervangen door een 9 inch exemplaar dat meer van deze tijd is. Ons aloude advies is om je telefoon tijdens de proefrit met de Suzuki Vitara occasion te koppelen met het infotainmentsysteem. Dan weet je meteen wat er wel en niet aan boord (Apple Carplay, Android Auto, Mirror Link) is en of jouw telefoon praat met jouw exemplaar. Weet je liever voor aankoop.

Op de instapper na hebben alle Vitara’s adaptieve cruise control die boven de 40 kilometer per uur ook als dusdanig werkt. Trap je de koppeling in als de cruise control is ingeschakeld, dan onthoudt hij toch de snelheid. Dat is bij veel auto’s niet het geval. Kan maar net iets zijn waar je jezelf druk over kan maken toch? Sla de instapper maar gewoon over.

Een ander hulpsysteem is het Radar Break Supportsystem. In verhouding worden door eigenaren online veel storingen in dit systeem gemeld. Al dan niet in combinatie met het eveneens uitschakelen van de cruise control. Het enige wat helpt is een parkeerplek opzoeken, de motor uitzetten en opnieuw starten. Inmiddels is er een softwareupdate voor geweest die het probleem zou moeten oplossen, maar dan moet die op het exemplaar wat je interesse wekt wel zijn uitgevoerd natuurlijk.

Motoren

Met deze generatie is het karakter van de Vitara grondig veranderd. Geen terreinauto meer, maar een SUV zoals we er tegenwoordig meer kennen. Dat betekent ook dat de dikke 2.4 benzinemotor ook niet meer op deze generatie leverbaar was. Een andere auto betekent ook andere motoren.

De Suzuki Vitara is ook te vinden als 1.5 Hybrid. Let daar wel even op de bagageruimte, die is flink kleiner en het hogere gewicht. Dit laatste tilt hem zo maar naar een hogere gewichtsklasse in ons belastingssyteem.

Heb je een dieselexemplaar gevonden in het aanbod, dan komen we, buiten dat de diesel veel herrie maakt, voor de dieselmotor tegen dat de roetfilter nog wel eens verstopt kan raken en een enkele kapotte turbo wordt gemeld. Maar goed er zijn maar weinig diesels op de markt, dus deze problemen zijn zeldzaam.

Ook goed om te checken bij die diesel. Iedere vijf jaar en elke 140 duizend kilometer moet de distributie vervangen. Geen goedkoop klusje bij de Vitara, kijk even wanneer de riem voor het laatst gewisseld is en of dat netjes op tijd is gebeurd. De benzines hebben kettingen.

Benzine

1.0 Boosterjet 112 pk (2018 – 2021)

1.4 Boosterjet 140 pk (tot 2020)

1.4 Boosterjet Smart Hybrid (vanaf 2020)

1.5 Dualjet Hybrid (vanaf 2022)

1.6 VVT 120 pk (tot 2018)

Diesel

1.6 DDiS 120 pk (tot 2018)

Aanbod Suzuki Vitara (LY) 2015 – heden op Marktplaats

Er is een aanzienlijk aanbod aan occasions op Marktplaats, ook de Suzuki Vitara (LY) 2015 – heden is er volop te vinden. Op moment van schrijven staan er zo’n 280 stuks op Marktplaats.nl. Daarvan zijn er slechts twee stuks voorzien van een dieselmotor.

Eén daarvan is uit 2018 en is meteen het goedkoopste exemplaar op de site. Met bijna twee ton ervaring kun je deze Suzuki Vitara occasion met dieselmotor ophalen voor 8.995 euro. Het duurste exemplaar is een 1.5 hybride uit 2024, na de tweede facelift en slechts 7.000 kilometer op de teller. Te koop voor 36.945 euro.

Voor het totale aanbod van de Suzuki Vitara (LY) 2015 – heden kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.

Wij reden met een 140 pk sterke Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet uit 2020 en die mochten we lenen bij Louwman Suzuki Rotterdam.