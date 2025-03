Om deze reden wil Max Verstappen zijn F1-pensioen uitstellen

Eind 2028 loopt zijn contract af, maar mogelijk verlengt Verstappen als de F1 een drastische verandering aanbrengt.

Waar een deel van zijn collega’s ieder jaar moet vrezen voor zijn baan, gaat Max Verstappen wat relaxter de winterstop in. De Nederlander heeft allereerst al een langdurig contract. Mocht hij toch een ander stoeltje willen, dan zijn er genoeg gegadigden die hem willen inlijven. Maar Verstappen zag dat lang anders. Hij maakt dit contract af bij Red Bull en gaat daarna andere leuke dingen doen, zoals een familiebezigheden en de 24 Uur van Le Mans.

Tenminste, zo stond Verstappen in de wedstrijd. Een nieuwe ontwikkeling brengt ook bij Verstappen de kriebels terug. De F1 zou namelijk overwegen om terug te gaan naar gillende V10-motoren. Een eerste aanzet daarvoor kwam van FIA-president Ben Sulayem. Inmiddels zou ook F1-baas Stefano Domenicali aan boord zijn.

De V10-motoren kunnen snel komen

Auto, Motor und Sport doet er nog een schepje bovenop. Het Duitse auto-, motor- en sportmediumweet dat de Formule 1 nadenkt over een vroege introductie van de tiencilinders. Al tegen 2028 zou de V10 terug in de F1 kunnen zijn. Uiteraard drinkt die tiencilinder in V-vorm van wel louter duurzame sapjes. Als de V10’s al in 2028 komen, zouden de aanstaande motorwijzigingen niet doorgaan.

Ook Max Verstappen is voorstander van de V10. Bij de persconferentie voor de GP van China van dit weekend wordt hij gevraagd naar zijn kijk op de V10. “Voor de pure emotie van de sport, dan is een V10-motor absoluut veel beter dan wat we nu hebben. Ik kan me nog herinneren dat ik als kind op het circuit rondliep en het geluid van die motoren hoorde, dat brengt zoveel meer beleving”, zegt de regerend kampioen. Gevraagd of hij langer in de Formule 1 kan blijven als de V10-motoren terugkeren, reageert hij: “Misschien wel, ja. Het spreekt in ieder geval veel meer aan dan wat we nu hebben.”

Niet alleen maar voorstanders

Ik zou zeggen dat de knapen van de oude stempel eerder voor een gillende V10 kiezen dan voor de murmelende hybride V6 van nu. Toch denken routiniers Hülkenberg en Alonso anders over de tiencilinder. Alonso zegt bijvoorbeeld: “We kunnen niet tegen de tijdgeest ingaan. We verbruiken nu nog maar een derde van de totale hoeveelheid brandstof vergeleken met vroeger en we moeten niet vergeten dat de huidige auto’s extreem efficiënt zijn.” Nooit gedacht dat ik dit ooit zou typen, maar wat woke van Fernando!

Waarom zijn The Hulk en ‘Nando tegen de V10? Waarschijnlijk vanwege hun werkgevers. Volgend jaar rijdt Hülkenberg voor Audi en Alonso weer voor Aston Martin dat dan met nieuwe Honda-motoren gaat rijden. Om die reden verwacht ik dat niet dat de 2026-regels weg gaan.

Waarom het 2026-reglement waarschijnlijk niet geschrapt wordt

Audi, Honda en General Motors werken al een tijdje aan hun hybride F1-V6 voor volgend jaar. Die drie fabrikanten nu opbellen met de boodschap dat het feestje niet doorgaat, is funest. Wat mij realistischer lijkt, is om de 2026 gewoon in te laten gaan om later, zeg 2029 of 2030, een keer met de tiencilinders te beginnen. In die context moet je je dus afvragen: zou Verstappen hierop willen wachten of gaat ie dan toch liever met papa Jos en Fernando in een Le Mans Hypercar zitten?