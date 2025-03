Dit is je laatste kans om een échte Giulia te kopen!

Het is bijna over en uit voor de Giulia.

Aan al het moois komt een eind. Kijk maar naar The Grand Tour. Zo ook de wonderschone Alfa Romeo Giulia en iets-minder-mooi-maar-daardoor-niet-lelijke Stelvio. Dat einde komt wat sneller dan verwacht. Alfa Romeo kondigt de productiestop van alle huidige uitvoeringen van de Giulia en Stelvio aan.

Met alle uitvoeringen bedoelen we de twee versies die in Nederland leverbaar zijn. We hebben hier alleen de Veloce en de Quadrifoglio. Bij beide auto’s heeft de instapper een 2.0-liter viercilinder turbomotor met 280 pk en de Q-uitvoering een 2,9-liter grote twinturbo-V6 met 520 pk.

Giulia en Stelvio kappen ermee

Het nieuws van de productiestop van de Alfa’s volgt op een gelekte memo. Alfa Romeo verstuurde een bericht aan de dealers dat de sedan en SUV binnenkort niet meer van de fabrieksband komen. Deze memo is gelekt en op Reddit geplaatst.

We hebben even navraag gedaan bij Alfa Romeo Nederland om zeker te weten dat de informatie uit de memo klopt. De woordvoerder bevestigt de aanstaande productiestop. In de officiële reactie staat: ”De Giulia en Stelvio bereiken het einde van hun productiecyclus. Daarmee maken ze plaats voor de nieuwe generatie die geproduceerd zal worden in de Cassino-fabriek.”

Wanneer stopt de productie van de Giulia en Stelvio?

De data waarop de assemblage van de Alfa’s zou stoppen volgens de memo kloppen ook. Het eerste model dat het schip moet ruimen is de meest geliefde: de Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Na 31 maart 2025 houdt de productie van de snelle Giulia op. Een maand later is de Stelvio Quadrifoglio aan de beurt. Vervolgens worden de instap-Giulia en -Stelvio nog tot en met 31 mei gebouwd voordat het helemaal gedaan is met de huidige generatie Giulia en Stelvio.

Wie daarna nog zo’n Alfa wil, moet het doen met de voorraad. Ben je nog net op tijd, dan kun je de configurator gebruiken. Daarin vind je ook de prijzen van de verschillende versies. Hieronder zijn de prijzen opgesomd.

Giulia Veloce: € 82.468

Giulia Quadrifoglio: € 157.136

Stelvio Veloce: € 95.704

Stelvio Quadrifoglio: € 187.000

Laatste écht Giulia

Ik noem deze generatie bewust de laatste échte Giulia. Er komt namelijk wel een nieuwe generatie, maar dat wordt een crossover. Inderdaad, nog een modelnaam die wordt misbruikt om hoge auto’s te promoten. We weten van de volgende Giulia al dat ie er met verschillende aandrijflijnen komt. Eentje daarvan is een hybride krachtbron.

Quadrifoglio komt wel terug!

Overigens hoeven we niet bang te zijn dat de Quadrifoglio-lijn uitsterft. In de reactie op onze vraag zegt Alfa Romeo: ”De Quadrifoglio is altijd en zal het embleem blijven van Alfa Romeo’s performance versies met nieuwe modellen die ontwikkeld worden op een platform met meerdere brandstoftypes om te voldoen aan markttrends en klantvraag.”

Als we dus massaal Giulia’s bestellen, krijgen we wellicht nog een generatie met alleen een benzinemotor. Iemand 80k over?

Foto: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio gespot door @ecnerualcars

Via Carscoops