Sweet! Red Bull opteert voor meer power in Monza

Vroaaaaaaaar!

Red Bull Racing doet wat we van ze gehoopt hadden: ze gaan lekker op risico voor de Grand Prix van Italië op het circuit van Monza. Gisteren schreven we nog over de iets te vertrouwd aandoende problemen bij Renault, dat al enige tijd veel tamtam maakt over hun Spec C-motor, maar nu het moment suprême daar is terugkrabbelende bewegingen maakt. Het fabrieksteam zet de Spec C-motor volgend weekend niet in, ondanks dat elke pk extra op Monza welkom is. Maar La Régie heeft geen vertrouwen in de betrouwbaarheid van de nieuwe moteur én bovendien geen trek om een paar gele theepotten te zien stilvallen op een van de rechte stukken die het Autodromo Nazionale di Monza rijk is.

Heel even leek het erop dat de klantenteams de Spec C ook door de neus geboord zou worden, maar het enige positieve wat we in deze over Renault kunnen zeggen is dat ze Red Bull Racing en McLaren de vrije keuze laten in dit geval. Ze mogen de motor gebruiken ‘op eigen risico’. Verstappen deed gisteren nog een beetje ambigu over of hij dat ook daadwerkelijk van plan was en suggereerde met een knipoog dat ze bij Red Bull Racing de vertrekkende Ricciardo maar moesten inzetten als proefkonijn. Maar inmiddels heeft het team een beslissing genomen: beide coureurs nemen het risico en gaan voor de Spec C!

Voor Ricciardo betekent dat overigen automatisch een gridstraf. Hij zat al aan zijn maximale allocatie van verbrandingsmotoren vanwege het simpele feit dat hij dit jaar vaker is uitgevallen met technische malheur. Max kan in theorie aan een gridstraf ontsnappen, mits het team naast de ICE geen extra onderdelen hoeft te wisselen.

We juichen de aanvallende aanpak van Red Bull Racing toe, maar zoals we gisteren al zeiden is het wel zaak dat de Renaults heel blijven. Niet eens zozeer voor het resultaat in Monza zelf, want de Ferrari en Merc moet hoe dan ook geacht worden sneller op die baan te zijn dan de Red Bull. De volgende race is echter in Singapore en daar hoopt Red Bull Racing nog een keer te vlammen dit jaar. Een gridstraf op het stratencircuit vanwege de volgende motorwissel zou dan flink roet in het eten gooien. Aan de andere kant: misschien beredeneert de Oostenrijkse renstal dat ze ook in Singapore het extra vermogen van de Spec C nodig hebben om Ferrari en Mercedes te verslaan…Zoals Louis van Gaal zou zeggen: “Death or the gladiolas!”