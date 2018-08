Elon Musk stelt nieuwe spreekbuis aan voor Tesla

Het is een zware taak, maar iemand moet hem uitvoeren.

Tesla is afgelopen juli 15 jaar oud geworden, maar het is nog altijd een ‘jong en dynamisch’ merk dat voortdurend in beweging is. Of je nou een gelooft in Elon of toch geen toekomst ziet in Tesla; de toko domineert de automedia dezer dagen als geen ander. Het woord ‘gelooft’ is overigens niet toevallig gekozen, want de emoties die Tesla losmaakt bij zowel liefhebbers als haters lijken soms elke rationele basis te ontberen. Vandaar ook waarschijnlijk dat het aandeel zo hoog gewaardeerd wordt en er tegelijkertijd zoveel mensen zijn die short gaan.

Wat Musk op ons losgelaten heeft is dan ook niet zomaar niks. Discussiepunten betreffen onder andere de potentiële toekomst van de EV als ‘de toekomst van de auto’, alle beslommeringen rondom autopilot, misstanden op de werkvloer en de aanhoudende productieproblemen. Al die zaken voeden dan weer de kwestie over de financiële toekomst van Tesla en de koers van het aandeel TSLA.

De laatste tijd gaat het helaas ook steeds vaker over de mentale toestand van topman Elon Musk, die volgens velen een steeds labielere indruk maakt in interviews en dergelijke. Tsja, zo’n 100-urige werkweek gaat op een gegeven moment aan je knagen natuurlijk. De hoogvliegende CEO houdt ervan om met zijn fanbase te communiceren via Twitter en wellicht opererend in ludicrous mode, gooit hij er dan weleens wat uit dat hij waarschijnlijk beter niet had kunnen doen.

Het voorlopige hoogtepunt daarvan werd recentelijk bereikt toen Elon zomaar een boude claim op Twitter slingerde dat hij het bedrijf van de beurs wilde halen. Om dit te bewerkstelligen zou 420 Dollar per aandeel betaald worden, aanzienlijk meer dan de toenmalige koers van het bedrijf. De handel in TSLA moest na de Tweet stilgelegd worden en autoriteiten zoeken nog uit of ze Elon keihard moeten aanpakken voor de actie. Inmiddels is in ieder geval duidelijk dat Tesla haar beursnotering gewoon behoudt.