Hon Hon Hon! Renault gooit blauwe rook op motorupgrade

Gaan we weer...

Na een pauze van enkele weken maakt de F1 dit en volgend weekend het ‘Europese seizoen’ af met de races op Spa respectievelijk Monza. Beide banen zijn overstelpt met racehistorie, maar er is nog iets wat de twee circuits gemeen hebben: het is er behoorlijk handig om flink veel vermogen te hebben. Een goede ‘donkey’ in de staart van de auto doet wonderen voor je rondetijd. Op de oude ‘sok’ die Monza heet geldt dit nog ietsje meer dan op Spa, waar het in de middelste sector ook wel handig is om een puik chassis en goede aero te hebben.

De merken die toch al het beste zijn op het gebied van motorpower in de F1, te weten Ferrari en Mercedes, hebben dan ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om nieuwe specificaties van hun power units mee te nemen naar Spa. Opvallend feitje daarbij: Ferrari heeft de nieuwe motorspec de afgelopen races al ingezet bij hun klantenteams. Ferrari dat klantenteams betere motoren geeft dan het eigen team, dat we dat nog ooit mochten meemaken! Hier bestonden uiteraard wel redenen voor, namelijk het testen van de betrouwbaarheid van de nieuwste spec en het managen van de allocatie voor het hele jaar teneinde gridstraffen te vermijden.

Maar goed, Ferrari en Merc komen dus met meer pk’s, hoe zit het dan met Renault? De Fransen lopen immers al achter dus in theorie zou het voor hun makkelijker moeten zijn extra vermogen los te peuren uit de R.E.18. Helaas voor Hulkenberg, Sainz, Ricciardo, Verstappen, Alonso en Vandoorne staat/stond de beruchte ‘Spec C’-motor pas voor Monza in de planning. In Spa werd het dus altijd al even door de zure appel heenbijten. Dat bleek ook wel gisteren in de kwalificatie. Oké, dat Red Bull zevende en achtste staat kan je misschien nog deels toeschrijven aan de regen, maar de andere vier auto’s met Renault-motor stonden allen bij de laatste zes. Ze werden daar slechts vergezeld door de hopeloze Williamsen.

Snel vergeten en op naar Monza dan maar. Doch helaasch! Cyril Abiteboul moet wéér door het stof. Tegenover Motorsport-Total zegt hij dat Renault de Spec C in Monza weliswaar beschikbaar zal stellen aan de klantenteams, maar dat ze de betrouwbaarheid van de motor niet kunnen garanderen. Het fabrieksteam van Renault zelf zal de motor dan ook níet gebruiken. How’s that for a vote of confidence!

Wij zijn vooral bezig met de teams die achter ons liggen, want Red Bull Racing kunnen we toch niet meer inhalen. Twee of drie tienden meer of minder maken voor ons dus niet zoveel uit. Betrouwbaarheid is wat dat betreft veel belangrijker.

Het is duidelijk, de winnaarsmentaliteit zit er goed in bij team baguette. De oplettende lezer zal overigens al opgemerkt hebben dat reeds vóór de kwalificatie begon bekend was dat Hulkenberg een motor zou wisselen. Inmiddels is bekend geworden dat ook Carlos Sainz en Stoffel Vandoorne onderdelen gewisseld hebben waardoor ze een gridstraf krijgen. Het gaat hierbij dus in alle gevallen om ‘Spec B’-spul.

We zijn vast benieuwd waar Red Bull voor gaat kiezen volgende week. In principe zouden we bij autoblog altijd kiezen voor zoveel mogelijk power, maar we voorzien één potentiële reden om het niet te doen: de race na Monza is in Singapore en als RBR nog ergens op merites aanspraak hoopt te maken op de zege is het daar wel. Een gridstraf vanwege een geplofte motor in Italië is dan niet handig. Maar goed, no guts, no glory. No risk no fun. Gewoon banzai met dat hok. Oh nee, dat is volgend jaar pas…