Tamara Ecclestone voor 60 miljoen bestolen

Je kunt als familielid van Bernie Ecclestone ook nooit eens rustig op vakantie.

Bernie Ecclestone heeft niet alleen het Formule 1-circus gemaakt tot wat het nu is, maar hij heeft ook twee bloedmooie vrouwen op de wereld gezet. Oké, eigenlijk heeft hij drie dochters, maar de oudste van het stel is behoorlijk mediaschuw. Daar hebben de jongste twee, Tamara en Petra beduidend minder last van, aangezien beide dames model zijn.

De 35-jarige Tamara heeft al een aanzienlijk deel van het vermogen van haar vader tot haar beschikking en heeft dit geld ook flink laten rollen. Voor de rovers is er dus genoeg te halen in huize Ecclestone. Afgelopen vrijdag zagen de inbrekers hun kans schoon. Toen vertrok het gezin namelijk met de noorderzon, of beter gezegd naar de noorderzon, voor een vakantie in Lapland. De inbrekers wisten het huis in de Londense wijk Kensington binnen te dringen en maakten daar voor maar liefst 60 miljoen aan sieraden buit.

Het groepje van drie inbrekers kwam het huis via de achtertuin binnen en het trio kon vervolgens 50 minuten lang ongestoord hun gang gaan. Dit ondanks het feit dat er een bewaker aanwezig was die de beveiligingscamera’s in de gaten hield. Ook wordt er in de peperdure straat 24/7 gepatrouilleerd. Óf de inbrekers waren heel gehaaid, óf er hebben mensen zitten slapen.

Het is niet de eerste keer dat de familie Ecclestone het doelwit is van criminelen. In 2016 was Bernie’s schoonmoeder het slachtoffer van een kidnapping in Brazilië. Dit liep echter met een sisser af: schoonmoeder kwam er zonder kleerscheuren vanaf en er is geen cent losgeld betaald.

Of dit verhaal ook een happy end krijgt is nog afwachten. De roof vond vrijdagavond plaats op momenteel ontbreekt nog ieder spoor van de zowel de daders als de buit. Tamara heeft er echter wel vertrouwen in, wat blijkt uit haar reactie op Instagram. Ze plaatste namelijk een Bijbeltekst, die er vrij vertaald op neer komt dat het kwaad altijd aan het licht komt. Als de dieven dit lezen brengen ze de buit misschien wel vrijwillig terug.

