Half miljoen diesels rijden illegaal op de weg

De uitspraak van het Europees Hof blijkt voor velen aan dovemansoren gericht te zijn. Nog steeds rijden er veel diesels illegaal op de weg in Nederland.

Niet zo gek ook dat de dieselrijders zich niet zoveel aantrekken van die uitspraak. Want uiteindelijk moet een lokale overheid optreden. Vooralsnog lijkt daar in Den Haag geen prioriteit voor te zijn. Een jaar geleden oordeelde het Europese Hof dat vervuilende dieselauto’s met sjoemelsoftware niet langer op de weg mogen rijden.

Illegale diesels in Nederland

Door deze uitspraak is het zo dat, in elk geval in Nederland, honderdduizenden diesels niet meer op de openbare weg mogen rijden. Daarover bericht het FD. Het verhaal van sjoemelsoftware begon met Volkswagen, maar ze bleken niet de enige te zijn. Peugeot, Citroën, Renault, Mercedes. Allemaal bleken ze diesels te hebben die schoner in de test waren dan daadwerkelijk het geval was door software manipulatie. Het ging hier voornamelijk om Euro5-diesels en vroege Euro6-exemplaren.

Met een terugroepactie kan de sjoemelsoftware verwijderd worden, maar dan ben je er nog niet. Er is ook een nieuwe typegoedkeuring vanuit de RDW nodig omdat de auto meer uitstoot dan opgegeven. De RDW heeft zich daar tot op heden nog niet op grote schaal mee bezig gehouden. Of het Europees Hof uiteindelijk de Nederlandse autoriteiten op de vingers gaat tikken is niet duidelijk.