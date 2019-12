Zoveel jongemannen kruipen met een slok teveel op achter het stuur

Een slok op, daar kun je mee thuis komen.

Dat is blijkbaar de gedachte van een op de vijf jongemannen. Dit zijn geen cijfers van de politie, maar dit hebben jongeren zelf aangegeven, of beter gezegd toegegeven, tegenover Stichting TeamAlert.

Het onderzoek is uitgevoerd onder 1.500 jongemannen in de leeftijd van 18 tot 24 jaar. Vrouwen zijn gemakshalve achterwege gelaten, omdat doorgaans vooral mannen de boosdoener zijn. Vooral in de genoemde leeftijdscategorie gaat het vaak mis. Dit zijn nog beginnende bestuurders, wat betekent dat de alcohollimiet op 0,2 promille ligt. Pas als je vijf jaar de trotse bezitter van een roze pasje bent geldt de limiet van 0,5 promille.

Van de ondervraagden die wel eens in overtreding zijn, is dat voor 5% een wekelijkse terugkerend fenomeen. 16% stapt maandelijks met teveel alcohol op in de auto en de rest doet het incidenteel. Meestal gebeurd dat dan na een bezoek aan vrienden.

Negen van de tien jongeren zijn het er wel over eens dat rijden onder invloed onveilig is. Waarom doen sommigen het dan toch? Als de limiet niet al te ver overschreden is, wordt dit vaak niet gezien als een belemmering om achter het stuur te kruipen. Als het maar om een kort ritje gaat idem dito. Ongeveer een derde van de overtreders gaf aan dat het in hun sociale omgeving normaal is om met te gaan rijden met te veel alcohol op. Bij jongeren die buiten de stad wonen was dit vaker het geval dan bij de stedelijke jeugd.

Dit onderzoek past in een zorgwekkende trend. Het aantal verkeersdoden is namelijk flink gestegen in de afgelopen jaren. In 2016 waren er 13 dodelijke slachtoffers te betreuren, maar in 2018 was dit aantal opgelopen naar 36. Voor 2019 is de balans nog niet opgemaakt, maar in september stond de teller ook al weer op 29 doden. Ook het aantal alcoholongelukken in het algemeen is toegenomen. Om de trend tegen te gaan heeft Grapperhaus al laten weten alcomobilisten harder aan te pakken. Misschien wordt het ook tijd voor een opvolger van de BOB-campagne.