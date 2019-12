Dieselmotor hard nodig voor behalen klimaatdoelen

Hoe zeg je Huh eigenlijk in het Zweeds?

De dieselmotor zit in de hoek waar de klappen vallen. Linkse partijen, @jaapiyo, milieuactivisten en dergelijke zijn zeer fel tegen de dieselmotor. Logisch, want de motor zorgt voor een vervelende uitstoot van fijnstof en met name stikstof.

Volgens Bart Somers van Zero Emission Lab van de TU in Eindhoven is het feit dat de dieselmotor verbannen is, onterecht. Huh? Maar diesel is toch waanzinnig slecht? Volgens Somers zijn de nieuwste dieselmotoren een stuk schoner dan de nieuwste benzinemotoren. Somers is een diesel-expert en verbonden aan het Zero-Emission Lab van de TUe. Dit is instituut van meerdere partijen waaronder DAF, TNO en Shell ook actief zijn. Somers doet aan de RAI Vereniging een boekje open aan zijn bevindingen.

Somers haalt aan dat de Euro 6-dieselmotoren aantoonbaar ónder de huidige wetgeving scoort. Dus een lagere uitstoot dan is toegestaan. Sterker nog, uit onderzoek van Emission Analytics (uit Groot-Brittanië) is de Euro 6-diesel in staat meer vuile lucht op te vangen dan dat deze uitstoot.

Dan blijft nog het stukje stikstof over. Volgens Somers is ook die situatie onder controle. Volgens onderzoeken is de dieselmotor in veel omstandigheden zelfs schoner op het gebied van stikstof dan de benzinemotor. Het moet niet gekker worden. Dan blijft natuurlijk het stukje CO2 over.

Juist op het gebied van CO2-uitstoot scoort de moderne dieselmotor uitmuntend. Mede dankzij de bevindingen van Somers en de diverse onderzoeken leidt dat tot de opmerkelijke uitspraak dat de dieselmotor écht hard nodig is om de klimaatdoelen te behalen. Zeker in combinatie met biodiesel en e-fuels zijn er volgens Somers nog vele kansen.

Overigens zijn de gematigd positieve geluiden over de dieselmotor niet nieuw, ook specialisten tijdens de BNR Autoshow lieten dergelijke geluiden horen over de toekomst van de dieselmotor.