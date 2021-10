Ferrari stuurt geheimzinnige uitnodiging naar klanten

Een brief van de geheimzinnige opdrachtgever. Waar zou het pakje nu zich bevinden? Ferrari bericht trouwe klanten met iets bijzonders.

Er zijn maar weinig merken die in de buurt komen van de magie van Ferrari. En dan hebben we het bijvoorbeeld over de unieke manier waarop de meest trouwe klanten een exclusieve brief krijgen. Natuurlijk is het allemaal onderdeel van marketing om ervoor te zorgen dat die klant ook deze nieuwe auto weer gaat kopen. Maar tof is het wel.

Dankzij sociale media kunnen wij vandaag de dag meebeleven wat die klanten zoal ervaren. Zo heeft Ferrari aan geselecteerde klanten over de hele wereld een cadeautje en uitnodiging verstrekt. Het is een miniatuur handgeschakelde versnellingsbak. Precies zoals de Ferrari’s van vroeger. Er zit een brief bij met een uitnodiging om de onthulling van de nieuwste Ferrari bij te wonen. Die onthulling staat gepland voor november en valt binnen de Icona serie. Icona staat bij Ferrari voor de meest exclusieve en vaak in gelimiteerde oplage gebouwde modellen.

Tot zover krijgen we mee hoe de Italiaanse autofabrikant klanten op deze bijzondere manier inlicht. De volgende stap krijgen we dan weer niet mee. Dat is het moment dat de lokale Ferrari-dealer contact opneemt met de klant. De klant zal dan ingevlogen worden naar Italië om de onthulling met andere klanten over de hele wereld bij te wonen. Daarna is het orders noteren voor Ferrari voor een ieder die interesse heeft.

Volgens The Supercar Blog krijgen de klanten de auto te zien op 15 november. De wereldwijde onthulling volgt op 21 november voor het grote publiek.

Foto’s via varryx_ op Instagram