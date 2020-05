Te koop: de meest extreme Audi A3 van Nederland

Deze auto doet iedere RS3 verbleken. Mochten die zich op het circuit durven vertonen.

De Audi A3 die we hier zien is echter een stuk extremer dan wat voor RS3 dan ook. Dit is namelijk een raceversie van de A3, de Silhouette Pro Solution-f. Alle RS3-eigenaren kunnen dus opgelucht ademhalen: deze auto zal niet naast je bij het stoplicht verschijnen. Deze raceversie van de Audi A3 zul je alleen op een circuit tegenkomen.

Eigenlijk heeft deze auto weinig meer met een Audi A3 te maken. Het aangepaste bodywerk is opgetrokken uit polyester. Daardoor ligt het gewicht om en nabij de 975 kg. Met de motor is alleen geen gewicht bespaard: dat is namelijk een 3,5 liter grote V6.

De auto heeft een koets gekregen die een stuk breder en lager is. Op de achterkant is een joekel van een taartschep te vinden. Dit alles is niet gebeurd onder het motto ‘het oog wil ook wat’. Zoals het een echte raceauto betaamt is alles wat je ziet op deze Audi A3 puur functioneel.

Van het interieur is ook niets meer over: dat is volledig kaalgestript. Wat ervoor in de plaats is gekomen zijn onder meer een rolkooi, een F1-stuur, een Sadev-versnellingsbak en een automatische brandblusser.

Om nog even op de motor terug te komen: de zescilinder produceert 321 pk. Dat is minder dan de 340 pk van de RS3, maar deze auto zal ongetwijfeld sneller zijn. In 2013 is de auto volledig gereviseerd en er is alleen mee gereden op trackdays. Echte raceactie heeft de auto dus niet gezien, maar dat is alleen maar goed nieuws voor de volgende eigenaar.

Deze raceversie van de Audi A3 staat momenteel te koop in Nederland. De vraagprijs is €43.500 ex. btw. Als je dat veel vindt: volgens de aanbieder kostte de auto nieuw €158.000. Het was en is dus duur speelgoed.