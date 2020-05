Deze drie modellen gaat Renault schrappen

We zullen van een paar vertrouwde namen afscheid moeten nemen.

Gisteren meldden we al dat Nissan zich genoodzaakt ziet miljarden te bezuinigen. Het vergaat alliantiepartner Renault niet veel beter. Ook de Fransen moeten flink het mes in de kosten zetten. Ze willen de komende drie jaar namelijk 2 miljard euro gaan bezuinigen. Dit gaat niet alleen banen kosten, maar ook modellen. Reuters heeft al van insiders vernomen om welke modellen het gaat.

De eerste auto die op de nominatie staat om geschrapt te worden is de Renault Espace. De laatste Espace mag dan wel een ruimtewonder zijn, een verkoopwonder is het niet. In Nederland werden er vorig jaar een schamele 180 stuks van verkocht. Het model vierde zijn hoogtijdagen in 2004, toen er nog 4.477 stuks van werden verkocht. Helaas is de MPV volledig uit de gratie geraakt. Renault heeft dit proberen te compenseren door de Espace hoger op zijn pootjes te zetten, maar dat mocht niet baten.

Het volgende slachtoffer laat zich al raden. De Renault Scenic gaat naar verluidt eveneens geschrapt worden. Ook deze MPV heeft tevergeefs geprobeerd zich te vermommen als crossover. Het koperspubliek prikte hier echter genadeloos doorheen. Het idee van een opgehoogde Scenic is trouwens niet zo modern, want in 2000 was er al de Scenic RX4. Hoe dan ook, ook het model is uit de gratie geraakt. Het is dus een begrijpelijke beslissing dat de Scenic geschrapt wordt door Renault.

Het zijn niet alleen de MPV’s die het veld moeten ruimen. Volgens de bronnen van Reuters is het straks ook einde verhaal voor de Talisman. Deze auto bevond zich namelijk ook een segment van vergane glorie: het D-segment. De opvolger van de Laguna heeft het succes van zijn voorganger nooit kunnen evenaren. Aan de looks lag het niet.

De bron van Reuters meldt dat de plannen nog niet in steen gebeiteld zijn, maar dat de modellen als geschrapt beschouwt kunnen worden. Gezien de financiële situatie van Renault en de verkoopprestaties van de modellen is dit een zeer waarschijnlijke stap. In plaats daarvan zal de focus liggen op crossovers en SUV’s. Het is niet bekend wanneer Renault Scenic en de andere modellen precies van de markt zullen verdwijnen. De Talisman en de Espace kregen zeer recent nog een facelift en zouden dus nog wel even mee kunnen.