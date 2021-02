Te koop: een 'in serie geproduceerde hot rod' - Autoblog.nl

De maker leek een soort straatlegale hot rod te maken, een succes werd het niet. Je kan er wel eentje bezitten!

‘Lelijk’ is een mening. Bij sommige auto’s een vrij onverdeelde mening, neem de Fiat Multipla. Het is gewoon zo dat rond het jaar 2000 er wat vreemde designs op de markt kwamen, sommige om een niet-interessant concept interessant te maken.

Amerika

In de VS waren ze hier goed in. Neem de Pontiac Aztek. Gewoon een compacte SUV van GM. Het uiterlijk moest de auto wat meer sjeu geven. Het resultaat is een vreemd design. Datzelfde gebeurde een beetje bij de Chrysler PT Cruiser, een MPV-achtige auto met trekjes van klassieke ‘hot rods’. Er was echter een auto die dat ook deed, maar dan in een wat toepasselijker model. Namelijk een klassieke cabriolet, een roadster zo je wil. Hij werd op de markt gebracht onder Plymouth en heette Prowler.

Prowler

Is het wat? Tsja. Het ding heeft niet zoals een ‘echte’ hot rod een gigantische V8, maar een 3.5 liter grote V6 met 257 pk. 6,1 seconden naar de 100 is niet slecht, maar een nieuw toppunt in betaalbare superkracht is het ook niet. En dat dus allemaal in een bijzonder gevormde auto die nog het meest lijkt op een auto uit de jaren ’30 zonder wielkasten. Het is een vreemde beslissing geweest en ook al is het concept best gaaf, dat maakt het geen verkoopsucces. Dat werd het dan ook niet.

Unicum

In Nederland werden ze overigens niet verkocht. Toch zijn er nog best een aantal in ons land. Eentje die recent hier op kenteken is gezet, is te koop. De eigenaar zet de Plymouth Prowler als occasion op Marktplaats om ruimte te maken in zijn mancave. Die overigens bestaat uit meer obscuur Amerikaans spul. We zien een Chevrolet Corvette van de tweede generatie, een Chrysler Crossfire en een heuse Chevrolet SSR.

Occasion

Maar laten we ons even richten op de Plymouth Prowler, die staat dus als occasion te koop. Het gaat om één van de bijzondere kleuren waarin de auto te koop was, Inca Gold. Met grote chromen wielen. Leuk voor de Nederlandse weersituatie: het is een cabrio met een stoffen klapdak. Een tweezits roadster, dus.

Voor de administratie: het is een model uit 2002 en er staat 86.000 km op de teller. Er zijn sowieso al weinig Prowlers, maar het aantal exemplaren in Inca Gold zijn er al helemaal weinig. Zoals gezegd heb je dus een bijna 260 pk sterke V6 onder de lange motorkap. De Plymouth Prowler occasion kopen kan op Marktplaats voor 39.950 euro.