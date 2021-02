Helaas, gamers: Gran Turismo 7 is uitgesteld - Autoblog.nl

COVID nummer 19 heeft weer voor complicaties gezorgd, dit keer bij de maker van Gran Turismo 7 die de game weer heeft uitgesteld.

Gran Turismo is één van de grote namen in de wereld van racegames. Al sinds moderne consoles een ding zijn, wist Polyphony Digital een grafisch uitstekend spel neer te zetten. Let wel, dan hebben we het over de jaren ’90. Toch groeide het spel uit naar een rij-‘simulator’ waar graphics en een breed scala aan auto’s centraal staat.

Sony ziet Gran Turismo als een troef en zorgt er voor dat het spel het paradepaardje van de nieuwe PlayStation 5 moet worden. Die kwam uit in 2020. De nieuwe titel Gran Turismo 7 zou de capaciteit van de PS5 moeten kunnen aantonen. Dit kon al zo vroeg als ‘het voorjaar van 2021’.

In een interview met Jim Ryan, hoofd van PlayStation, wordt duidelijk dat dit niet helemaal het geval is. PlayStation werkt hard om de data te halen, maar het gaat niet lukken. Een aantal games, waaronder dus Gran Turismo 7, wordt uitgesteld.

Het statement luidt als volgt:

GT7 has been impacted by Covid-related production challenges and therefore will shift from 2021 to 2022. With the ongoing pandemic, it’s a dynamic and changing situation and some critical aspects of game production have been slowed over the past several months. We’ll share more specifics on GT7’s release date when available.

PlayStation