Sla je slag met deze schappelijk geprijsde limousine

Voor degenen die niet gehinderd worden door enige vorm van smaak: deze BMW 7-serie in limousine-uitvoering staat nu te koop.

Met een lengte van 4,86 m is de eerste generatie 7-serie 8,5 cm korter dan de huidige BMW 5-serie. Met die gedachte in het achterhoofd is een verlengde BMW 7-serie E23 niet eens zo absurd. Toch laat dit voorbeeld zien dat het geen goed idee is. In ieder geval niet op deze manier.

Dit witte exemplaar dook onlangs op Craigslist op. De advertentie begint met: ‘THIS IS VERY RARE GERMAN CLASSIC BMW’. Daar is geen hoofdletter van gelogen, want er zijn inderdaad maar weinig E23’s van deze lengte. Een snelle zoektocht op het internet levert slecht een á twee andere exemplaren op.

Dit specifieke exemplaar is een 733i uit 1979. Dit betekent dat de auto een zes-in-lijn met 194 pk en 279 Nm koppel heeft om de boel in beweging te krijgen. Helaas is de advertentie verder niet al te scheutig met informatie. Naar de lengte en het gewicht van deze BMW 7-serie limousine is het raden. Wie verantwoordelijk is voor de ombouw is ook niet bekend. Die persoon blijft wellicht liever anoniem. Nu is dat niet direct relevante info, maar de kilometerstand blijft ook onvermeld.

De interieurfoto’s laten zien dat de extra lengte niet onbenut is gebleven. Tussen de twee zitrijen is namelijk een heuse bar verrezen, inclusief spiegels en een beeldbuis. Je zou jezelf bijna een miljonair wanen.

De uiterlijke wijzigingen zijn niet beperkt gebleven tot het invoegen van een ‘verlengstuk’. De eigenaar achtte het ook nodig de auto een wat sportievere uitstraling te geven. Om dat te bereiken is de limo voorzien van een set aftermarket velgen en een spoiler.

Wie wel trek heeft in deze stijvolle limousine, die ‘MECHANICALLY RELIABLE’ is en een ‘LOW MILEAGE’ heeft, kan een kijkje nemen op Craigslist. De vraagprijs is $8999. Zeg nou zelf, deze prijs is een stuk schappelijker dan de 2,1 miljoen die Leitner voor de Pullman vraagt.