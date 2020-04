Zo ziet een Mazda RX-8 eruit zonder achterruit

Het is een vrij kleine ingreep, maar de auto ziet er meteen heel anders uit.

Japanse sportauto’s zijn altijd een gewild tuningobject. Liefhebbers zijn er niet vies van om hun wagens een beetje aan te passen. Sterker nog: het kan vaak niet gek genoeg. Ook de Mazda RX-8 is niet veilig voor dit soort tuning. Er is echter tot op heden nog niemand op het lumineuze idee gekomen om de Mazda RX-8 van zijn achterruit te ontdoen.

Om (puur hypothetisch) te kijken hoe dat eruit zou zien is ontwerper ‘BradBuilds’ aan de slag gegaan. Van het resultaat zal ongetwijfeld lang niet iedereen enthousiast van worden, maar het ziet er toch beter uit dan je zou verwachten. Zoals Brad zelf al aangeeft, doet het een beetje denken aan een ute.

Zoals zoveel auto’s uit de JDM-scene is deze RX-8 ook nog op diverse andere punten flink aangepakt. De auto heeft (digitaal) een widebody gekregen en is flink verlaagd. De weinig subtiele aanpassingen gaan verder aan de voorkant waar we een gigantische splitter zien en, de misschien nog de meest dubieuze aanpassing: allesbedekkende koplampcovers. De spoiler lijkt sterk geïnspireerd te zijn op de Nissan GT-R.

Het geheel is behoorlijk over-the-top, maar goed, de auto bestaat toch alleen digitaal. Desondanks is het niet ondenkbaar dat er ergens een RX-8-eigenaar die hier wat in ziet. Het wachten is nu dus op de eerste Mazda RX-8 zonder achterruit.

Meer knotsgekke creaties zijn te zien op de website of de Instagram-pagina van BrabBuilds.