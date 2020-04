Mitsubishi Express is een ordinaire rebadge

Zie jij welke auto deze Mitsubishi Express eigenlijk is?

De nieuwe Mitsubishi Express is een quiz op vier wielen. De bedrijfswagen draagt weliswaar een Mitsubishi-badge, maar onderhuids heeft dit weinig met de Japanse autofabrikant te maken. Zoals wel vaker in de wereld van bedrijfswagens hebben we te maken met een rebadge.

De kenner had het misschien al gezien. Technisch kijken we naar een derde generatie Renault Trafic. Omdat Mitsubishi deel uitmaakt van de Renault en Nissan mag de Japanse autobouwer shoppen in de magazijnen van deze merken. Niet alles is overgenomen van de Franse bestelauto. Naast de vervangen badges heeft de Mitsubishi Express een andere voorbumper. De achterzijde is een stuk minder ‘uniek’. Ook de bedrijfswagen inrichting komt grotendeels overeen met het origineel.

Hier in Europa gaan we deze Mitsubishi Express niet zien. De Japanse autobouwer gaat de bedrijfswagen in Australië verkopen. Het is voor het eerst in zeven jaar dat Mitsubishi voet aan wal zet in Down Under.

De bedrijfswagen komt met twee viercilinder turbodiesels op de markt in Australië. Het gaat hier om een 1.6-liter twin-turbo diesel en een 2.0-liter enkele turbo dieselmotor. Eerstgenoemde beschikt over 140 pk en 340 Nm koppel. De tweeliter is goed voor 170 pk en 380 Nm koppel. De 1.6 heeft standaard een handbak, de 2.0 komt uitsluitend met een zestraps automaat met dubbele koppeling. De Ausies kunnen kiezen uit een short-wheelbase (SWB) of een Long-wheelbase (LWB) variant.