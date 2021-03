Te koop: een zeldzame en onbekende roadster occasion - Autoblog.nl

Is onbekend altijd iets slechts? Deze compacte roadster die als occasion aangeboden wordt is onbekend, maar ziet er erg leuk uit.

Compacte roadsters: misschien wel het leukste autotype wat er is. Kleine motoren, simpele techniek, laag gewicht: alles wat je wil, en niks wat je niet wil. Britten waren altijd al erg goed in dit autotype tot op het bot uitmelken. Zo zijn er voldoende Engelse autofabrikanten die hebben geleefd en zijn gestorven rondom dit autotype.

Westfield

Het merk Westfield bijvoorbeeld. Als je het überhaupt al kent, dan waarschijnlijk van de versies van de Lotus Seven die zij deden. Ze hebben echter meer modellen gehad, waaronder een compacte coupé die ook als roadster kwam. Of Spyder, zoals ze het zelf noemen. Dat is de GTM Sports Spyder.

Gewoon in ons land

Normaliter zouden we alle info van ver moeten halen, maar nu kunnen we gewoon Marktplaats raadplegen. Dít is één zo’n compacte roadster die als occasion te koop staat, een Westfield GTM Sports Spyder. De auto deelt nog wel stukken van zijn techniek met de Westfield Sport (de Lotus Seven-kopie) maar combineert het met wat stukjes Elise. Zo heb je volwaardige deuren en een (klap)dak. Een snaarstrakke en verrassend snelle roadster.

Origineel

De Westfield GTM is gewoon in Nederland geleverd in 2007. Het is één van dertig(!) exemplaren die gebouwd zijn. De motor is een 1.8 VVC met 158 pk. Dat is meer dan genoeg op een gewicht van 770 kg. In 14 jaar is er 31.573 km mee gereden. Ook is er een waslijst aan modificaties die de vorige eigenaar van de roadster die als occasion aangeboden wordt heeft toegevoegd, waarmee de lijst aardig compleet is:

AP sportremmen,

alcantara/lederen Recaro kuipstoelen,

MOMO stuurwiel en versnellingspook,

aluminium tank,

RVS-uitlaat,

lichtmetalen velgen 17”,

linnen cabrio dak,

GTO-lampen – TVR style,

startonderbreker

centrale deurvergrendeling,

anti roll bars,

stabilisatoren voor en achter.

Een bijzonder apparaat dus, ideaal als kleine tweede auto voor het weekend. Dat hij zo uniek is maakt hem relatief duur voor hoe simpel het allemaal is: de huidige verkoper wil er 17.750 euro voor vangen. Dan rijd je wel een echt unieke roadster als occasion.