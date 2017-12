Te koop in NL: Merc-Maybach Pullman voor +- 700k

Dit luxepaard op wielen kost een vermogen.

De S-klasse is het meest luxe snoepje in het huidige modellengamma van Mercedes. Gooi er een Maybach-sausje overheen en je hebt de crème de la crème in handen. Stel dit vervolgens samen in een Pullman-uitvoering en de top is bereikt. Daar staat dan ook een heftig prijskaartje tegenover.

Deze zwarte Mercedes-Maybach S600 Pullman wordt aangeboden door Carlink. Het gaat om een gloednieuw exemplaar met slechts 400 kilometer ervaring op de teller. De auto is uitgevoerd een in Baltic Black-kleur met een beige interieur, zodat het geheel wat minder saai oogt. Nu we het toch over de binnenkant hebben. In de Pullman mag je alle luxe verwachten van een Merc-Maybach S-klasse, maar dan met een zee aan ruimte. Champagne lurken of zaken doen was nog nooit zo heerlijk ordinair. Geen bezoek? Geniet dan van alle infotainment aan boord. Of zuip die champagnefles leeg.

De exclusieve Mercedes werd al eens gespot op een trailer op de Nederlandse snelweg. Carlink vraagt maar liefst 695.000 euro voor de Duitser. Dit is exclusief alle belastingen. Deze auto op Nederlands kenteken zal dan ook een schrikbarend bedrag kosten.