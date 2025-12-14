Mathieu van der Poel klaar voor het veldrijden met zijn Lamborghini Sterrato

Nêêrlans favoriete wielrenner heeft een passende Lamborghini gescoord voor het nieuwe seizoen veldrijden.

De ‘R’ zit alweer een tijdje in de maand en dat betekent niet alleen Unox rookworst verorberen, Glühwein wegtikken en een naaldboompje scoren, maar ook jezelf wentelen in blubber. Althans, wel als je een echte allround wieleraar bent als Mathieu van der Poel. De diva’s in het peloton houden het natuurlijk bij lekker rondcruisen in de Franse zon. Doch nonzen Mathieu staat nog altijd graag met zijn voetjes in de klei. Niet raar ook, als je daar een aantal van je grote successen hebt geboekt.

Nu moeten we overigens ook weer niet doen alsof de coureur van Quickstep Deceuninck helemaal ‘lekker gewoon’ is gebleven. De snelle man houdt al jaren van een even snelle blepper onder zijn turbodijen. Zo schreven we eerder al over zijn Porsche 911 GT3 RS.

Er gaat weinig boven zo’n Porsche qua scherpte en sturen. Maar ja, zo’n 911 is natuurlijk wel ‘een 911’. Zelfs als iets ‘het beste’ is, wil een mens soms wel eens iets anders, omdat het ‘anders’ is. We zijn immers graag en masse een unieke sneeuwvlok als mensen. Daarbij ligt zo’n 911 van de GT-afdeling, ook wel een beetje erg laag bij de grond. Niet zo handig als je je wel eens op een blubberig asfaltloos pad begeeft.

Een 911 Safari/Dakar was voor Mathieu dus wellicht de geijkte optie geweest. Maar in plaats daarvan is hij voor de nog wat leukere optie gegaan uit de VAG-stal. Namelijk de Lamborghini Huracan Sterrato, uitgevoerd in een lekker geel-goud kleurtje. De Sterrato is een van de bijzonderste supercars van de laatste jaren en tevens een van de laatste der Mohikanen, met de atmosferische V10 onder de kap. Klinkt nog uitstekelbaars.

Op de gramz post Mathieu een kort filmpje van hemzelf met de Sterrato, waarbij ook het praktisch talent van de vechtstier (de Lambo bedoelen we dan) in beeld komt. Kerstboompje op het dak, fietsje erbij…Prima verdedigbaar als nuttige auto van de zaak dus. We zijn vast benieuwd of vdP ook komend jaar weer naar een paar etappezeges scheurt. Waarvan akte.