Als clown Bassie een Wraith mocht samenstellen..

Dat zal je nou nooit in Nederland zien. Bijvoorbeeld een speciale oranje Rolls-Royce op Koningsdag. In de Verenigde Arabische Emiraten zijn ze wat minder bescheiden. Het land vierde gister het feit dat ze 46 jaar onafhankelijk zijn. Rolls-Royce Abu Dhabi liet daarom een speciale Wraith (rijtest) samenstellen. Uiteraard met de vlag van het land in het achterhoofd.

Het resultaat is niet heel overdreven. De kleur Infinity Black oogt lekker rustig en de vlag van het land is verwerkt als een badge en sticker op de auto. Bijna alle kleuren van de vlag (rood, groen, wit en zwart) zijn tevens in het interieur te vinden. Het stuurwiel is rood-zwart van kleur en de stoelen werden wit-rood-zwart. Het deed me persoonlijk denken aan Bassie, maar dat terzijde. Een speciaal embleem van Rolls-Royce laat nog eens zien waarvoor deze Wraith is gemaakt. Specially Commissioned to Celebrate The Spirit of the Union.

De Wraith is het meest dynamische model in het gamma van Rolls-Royce. Comfortabel rijden is geen probleem. Vliegen over de Autobahn is eveneens geen moeilijke opgave. De 6.6 twinturbo V12 levert namelijk 633 pk en 800 Nm koppel.