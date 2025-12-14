Lijst F1 coureurs 2025: wie vonden wij na Verstappen de beste?

Het seizoen is voorbij. Tijd om de balans op te maken. Wie vonden wij na Max Verstappen de beste. En wie de slechtste?

Het onverwacht toch nog spannend geworden F1 seizoen van 2025 is voorbij. We gaan dus eindelijk op naar een nieuwe generatie auto’s. Waarbij we wel direct de nodige bedenkingen hebben, gezien elektrificatie en dergelijke. Maar ach, we geven het een kans. Voordat je het weten testen de coureurs hun nieuwe bolides alweer ergens op circuits met kans op een winterzonnetje. Dus moeten we snel zijn met het rapportlijstje van dit jaar. Wie was er na Max Verstappen, DE BESTE?

1 Max Verstappen 9,6

Uiteraard was onze Max weer de allerbeste dit jaar. Hij heeft er alleen voor het eerst in vier jaar, geen titel aan overgehouden. De Red Bull van ontwerper Waché en kornuiten was aanvankelijk moeilijk te temmen en de McLaren heel snel. Toen Red Bull het min of meer onder controle kreeg (met Max) had team oranje al een enorme voorsprong. Dat het toch nog close werd, is puur te danken aan de kwaliteit van Max Verstappen. Niemand kan met de Red Bull wat Max kan, zo blijkt wel uit het falen van zijn teammaten.

Kritiek mag er natuurlijk ook zijn. Max wil er niet aan denken, maar ergens heel diep van binnen, weet hij natuurlijk ook wel dat de touché met Russell in Barcelona peteroliedom was. Sec genomen zou hij de titel hebben gewonnen met 7 punten als hij dit incident even weg kon gummen. Daardoor kreeg hij immers niet 10 punten voor P5, maar slechts een puntje voor P10. Maar ja, zo werkt het ook weer niet. Max is Max omdat hij Max is. Dus heb je het goede met het slechte. We sluiten niet uit dat MV3/MV33/MV69 er toch wat van leert en helemaal perfect is als hij na volgend jaar bij Ferrari tekent.

2 Lando Norris 8,8

De kersverse Britse kampioen begon het jaar goed met een zege in Australië. Doch daarna werd duidelijk dat teammaat Piastri een stuk dichter bij hem in de buurt zat dan vorig jaar. In 2024 was Norris met name in de kwalificaties een klasse apart ten opzichte van Piastri. De Australiër werd toen de Brit slechts drie maal te snel af te zijn op zaterdag.

Nuchter beschouwd was Norris eigenlijk gewoon de mindere van de twee mannen in oranje in de eerste seizoenshelft. Toch had je het gevoel dat hij het misschien nog wel om kon buigen. Ietwat gelukkige zeges, zoals die in Hongarije waar Lando door een noodgedwongen eenstopper nipt won van de tweemaal stoppende Piastri, hielpen daarbij.

In Zandvoort leek het echter alsnog voorbij te zijn, toen NOR vanaf P2 in de slotfase uitviel terwijl Piastri won en zijn voorsprong uitbreidde naar 40 punten. Of Norris daarna een extra versnelling wist te vinden, of Piastri juist verzwakte, is moeilijk te zeggen. Maar feit is dat juist toen de zaak verloren leek, Norris langzaam maar zeker het tij keerde. Daarbij enigszins geholpen door het team in Monza, waar Piastri P2 moest opgeven om de -dat weekend weliswaar snellere, maar in de pitstop ongelukkige- Norris te helpen. Drie kostbare puntjes, gezien zijn uiteindelijke voorsprong van twee punten op Max in het WK (al had Piastri in Abu Dhabi alsnog aan de kant gemoeten voor NOR als het anders was geweest).

Uiteindelijk is NOR, met een mechanische uitvalbeurt erbij enzovoorts, de terechte kampioen met klinkende zeges zoals die in Mexico. Toch heeft waarschijnlijk niemand het idee dat Norris de allerbeste coureur op de grid is. Waarschijnlijk zelfs Norris zelf niet.

3. George Russell 8,7

Bij George Russell is het vooral een klein vraagteken of als je iemand anders in de auto zet (bijvoorbeeld Max), die het nóg (veel) beter zou doen. Rookie Kimi Antonelli is niet de beste graadmeter wat dat betreft. Maar goed, echte aanwijzingen dat er nog meer in de Mercedes zat, zijn er toch niet echt. RUS was vorig jaar immers ook al beter dan HAM.

De Brit won twee keer en bleef in het begin van het seizoen samen met Max als enige enigszins in de buurt van de twee McLarens. Hij finishte bovendien alle races en behaalde daarin zelden een slecht resultaat. Sterker nog; alleen in Monaco finishte hij buiten de punten, op P11. Op zeldzame momenten na, was hij sneller dan Antonelli, wat we ook mochten verwachten, maar je moet het ook maar even doen. Het zou niet de eerste keer zijn dat een rookie een gevestigde naam er oud uit laat zien. Russell bleef schaamrood op de kaken echter bespaard. In ieder geval wat zijn race resultaten aangaat.

Niet iedereen is fan van de racende en soms zeurende ‘accountant’. En wat hij laat zien is ook zelden spectaculair. Onder de streep geldt echter ‘you can’t argue with results’. RUS werd al kampioen in de GP3 (nu F3) en F2. Als Mercedes weer eens een blepper bouwt, komt daar gewoon een titel in de F1 bij. We zouden ‘m bijna voor NOR zetten, maar dat is wellicht net een beetje te flauw voor de wereldkampioen.

4. Oscar Piastri 8,6

De Australiër leek echt op weg naar de titel in zijn derde F1 seizoen. Maar toen ging het allemaal mis in Azerbeidzjan. In zijn uiterlijk en uitingen is Piastri bijna altijd een koele kikker. Doch toen de druk er echt op kwam te staan, zagen we irritaties en foutjes. Onder de streep heeft hij er echter wel weer wat zeges bij en wat vooral knap is; een heldere stap vooruit gezet ten opzichte van 2024. En toch; net als Russell won ook Piastri de titels in de geijkte opstapklasses in opeenvolgende jaren. Maar ondanks de jonge leeftijd van Oscar, hebben we hier iets meer hesitatie om te voorspellen dat hij nog eens de titel wint.

5. Charles Leclerc 8,0

De sympathieke Monegask leeft aan een kant de droom. F1 coureur bij Ferrari, 28 jaar oud, leuke vrouw, leuke hond, miljoenensalaris, de invloed om je broer af en toe een keer in de auto te zetten. Toch is het soms ook haast een nachtmerrie. Een tantaluskwelling, zo u wilt. Alles wat Leclerc nodig heeft om het helemaal compleet te maken en onsterfelijk te worden in Italië, is een titel. Maar met elk jaar dat verstrijkt en elke pitstopblunder, strategiemisser en trage auto die Ferrari bouwt, verdwijnt dat verder uit beeld. Hoewel Leclerc al wat races won, lijkt hij meer af te stevenen op de rol van Jean Alesi dan op die van Niki Lauda. De eeuwige belofte die achtervolgd wordt door pech en uiteindelijk misschien wel uitdooft. Roemloos zullen we het niet noemen, maar toch wel met minder roem dan iedereen gehoopt en verwacht had, als het zo doorgaat.

In de tussentijd vermaakt Leclerc ons wel. In de kwalificaties sleept hij de Fezza regelmatig naar plaatsen waar deze niet thuishoort. Daarbij niet zelden balancerend op of net over de absolute limiet van de auto. Soms moet je zelfs een beetje aan Gilles Villeneuve denken. Vooral als LEC weer eens spint. Onder de streep haalt hij echter wel de punten binnen waar dat kan. Ferrari haalde dit jaar weer eens geen zeges (ouch), maar wel 7 podia, allemaal op naam van de Monegask. Ook haalde hij zo’n vijftig procent meer punten als teamgenoot en zevenvoudig kampioen Hamilton. De fouten kunnen we ‘m daarom grootdeels vergeven.

6. Isack Hadjar 7,9

Wat ons betreft de beste rookie van het jaar is Isack Hadjar. Na een valse start in Australië waarbij de temperamentvolle Frans Algerijn even getroost moest worden door de vader van Lewis Hamilton, liet Isack zich regelmatig van zijn beste kant zien. Hij bleef twee keer in de buurt van Tsunoda, waarna hij zijn nieuwe teamgenoot Liam Lawson vervolgens meestal te snel af was. Het hoogtepunt was natuurlijk het podium in Zandvoort. Een beetje gelukkig door het uitvallen van Norris, maar hij moest alsnog vierde rijden om daarvan maximaal te profiteren. Natuurlijk waren er hier en daar ook fouten en mindere races. Maar goed, rookies gonna rookie. Als de Fransman dat uit zijn systeem weet te werken, kan het wel wat worden. Nadeel: groeien in de luwte is er niet bij. Volgend jaar wordt Hadjar voor de Dutch Lion gegooid bij Red Bull Racing.

7. Nico Hülkenberg 7,8

Hülkenberg keek dit jaar naar het niet zo prettige vooruitzicht aan om een seizoen te overleven in wat waarschijnlijk de slechtste auto zou worden (uiteindelijk was dat de Alpine, maar dat wisten we toen nog niet), in afwachting op de ‘echte’ komst van Audi in 2026. Carlos Sainz had daar zo weinig zin in, dat hij zelfs liever naar Williams ging. De Hulk kon echter moeilijk ‘nee’ zeggen. Betere opties waren er ook niet direct voor de Duitser, die toch al bezig is aan zijn tweede F1 leven na wat jaren aan de kant met slechts een enkele invalbeurt hier en daar. Nico maakte er het beste van en scoorde zelfs eindelijk zijn eerste podium in de koningsklasse op een vochtig Silverstone. Die heeft hij vast binnen, ongeacht van wat Audi ervan bakt. Adrian Sutil is nu weer de F1 coureur met de meeste races zonder podium. Qua punten was Hulk zijn rookie teammaat Bortoleto dik überlegen. In de kwalificaties, normaal een sterk punt van de Hulk, moest hij echter zeker in het begin van het jaar vaak zijn meerdere erkennen in de jonge Brazo. Een kwestie van wennen aan de auto, of de eerste tekenen van sleet bij de sympathieke Duitser? Dat zien we volgend jaar…

8. Fernando Alonso 7,8

Nog zo’n sluwe veteraan. Met 44 is Alonso de oudste op de grid. Het enige wat je tegen hem kan houden, is dat Lance Stroll zijn teammaat is. We weten wel een beetje wat Stroll kan en niet kan, daar Lance ook teammaten is geweest met Vettel en Perez. Die konden hem beiden doorgaans hebben, maar verloren ook wel eens (incidenteel) een kwalificatieduel. Alonso weigert dat in feite te doen, net zoals hij ooit Vandoorne in alle races te snel af was. Zelfs als je de Sprint Kwalificaties erbij neemt, was Stroll maar 1 van 30(!) keer sneller dan de oude rot. Qua punten aan het eind van het seizoen valt het verschil nog relatief mee, omdat Stroll beter is op zondag dan op zaterdag en omdat hij in het begin van het jaar wat goede scores had. Desalniettemin: 56 punten versus 33 is voldoende voor ALO, zeker onder omstandigheden. We kijken er naar uit om te zien wat hij kan met de Newey-Honda volgend jaar. Het zal toch niet dat hij na 20 jaar nog een titel pakt?

9. Oliver Bearman 7,7

Over het algemeen deden de rookies het goed dit jaar. Bearman scoorde echter als enige rookie ook echt meer punten dan zijn ervaren teammaat Ocon. Hadjar kan je niet echt in die categorie indelen met Lawson als teammaat die ook nog maar een half seizoen achter de rug had. Ocon is echter een gekende kracht, die altijd dicht in de buurt zat van zijn vorige teammaten als Perez en Ricciardo. Zowel in de kwalificaties en in de races zaten de twee Haas coureurs dicht bij elkaar, waarbij Bearman het meest opvallende resultaat scoorde met P4 in Mexico. Of de man met de beer op zijn helm echt goed genoeg is/wordt voor Ferrari, betwijfelen we nog steeds een beetje. Doch zijn eerste jaar was een stuk beter dan zijn F2 prestaties van vorig jaar voorspelden.

10. Carlos Sainz 7,6

Sainz moest vertrekken bij Ferrari en uitkijken naar een nieuwe broodheer. De meest logische optie leek Sauber/Audi, hoewel daar een jaar sappelen bijna gegarandeerd was. Een andere optie leek een hereniging met Max bij Red Bull Racing. Op papier de beste landingsplek qua performance van de auto. Maar wel met een groot afbraakrisico. Het werd zodoende een meerjarige deal bij Williams, tegen een relatief vorstelijk salaris en met de belofte van James Vowles dat het allemaal beter zou worden bij team blauw.

Het begin van het seizoen was erg moeizaam. Albon was duidelijk de snellere van de twee Williams coureurs in zowel races als kwalificaties. Maar in de tweede seizoenshelft draaide Sainz dat volledig om. Uiteindelijk kwamen de twee ongeveer gelijk uit, waarbij Albon 73 puntjes overhield en Sainz 64. Maar bij de vorm die Carlos aan het eind van het seizoen toonde, verwelkte AA23 steeds meer. Bovendien pakte de Spanjaard twee podia. Dit terwijl zijn opvolger bij Ferrari nul keer op het ereschavot stond op zondag. Moet een bitterzoet gevoel zijn voor ‘Chili’.

11. Pierre Gasly 7,5

Gasly moest het doen met de absolute zeepkist van 2025. We wisten allemaal dat Renault de boot gemist had met de engine freeze, waardoor ze moesten vechten met een hand op de rug. Dat werd in 2025 nog duidelijker dan vorig jaar. Wat Renault nu echt wil met haar F1 team, is nog steeds een mysterie gewikkeld in een enigma. De sport is heel erg lucratief dezer dagen, dus daarom wil je blijven. Het lijkt echter ook meteen de enige reden waarom Renault blijft. Meer ambitie dan ‘meedoen’ lijkt er niet te zijn. Volgend jaar komt men zelfs aan de start met een Mercedes powertrain. Echec. Gasly deed wat hij kon, haalde geen punten, maar versloeg wel zijn teammaten Doohan en Colapinto doorgaans. Niks spectaculairs, maar we meten de coureurs vooral af aan hun teammaten en met deze perenkist was niks meer te beginnen.

12. Alexander Albon 7,4

Albon is de andere kant van de medaille bij Williams. In het begin van het seizoen verraste de Britse Thai met een veel sterkere vorm dan Sainz, die toch gehaald was als de nieuwe ‘grote naam’ bij team blauw. In de laatste seizoenshelft was Albon echter vaak best matig, met daarbij ook wat crashes. Hij leek met zijn hoofd al in 2026 te zitten en kon geen vuist meer maken in het interne teamduel. Met Sainz vormt Albon op zich een goed duo, dat ook lekker lijkt samen te werken. Doch Albonio moet als hij nog aspiraties heeft op een stapje hoger, wel even de vorm van begin 2025 terugvinden.

13. Gabriel Bortoleto 7,2

Bortoleto maakte even aanspraak op de titel rookie van het jaar door goede prestaties in met name kwalificaties jegens Hulk. Maar uiteindelijk bleven hele aansprekende resultaten in races uit. Hulkenberg 51 punten, Bortoleto 19…Tsja dat is toch wel een verschil. Toch zien we bij de Brazo wel wat belofte. Het begint allemaal met pure snelheid en die lijkt er (meestal) wel in te zitten. Met een betere auto en wat ervaring, zien we wel mogelijkheden voor een langere carrière in de sport.

14. Lewis Hamilton 6,9

We betreden nu toch wel de middelmaat. Hard om te zeggen over de zevenvoudig kampioen, maar we moeten fair and balanced blijven. Een zege in de Sprint Race in China was een mooi moment voor HAM. Maar eigenlijk ook het enige mooie moment van het jaar. Een aantal races was een podium wellicht mogelijk geweest maar gebeurde dat niet door net een beetje pech. Toch was het verdict op de helft van het jaar realistisch gezien ‘het is niet best maar ook niet dramatisch’. Qua punten bleef HAM onder de streep in de buurt van LEC.

Het werd echter niet beter, maar slechter richting het eind van het jaar. Bij vlagen leek er ook sprake te zijn van demotivatie. Te veel exits in Q1, te veel ‘net niet’ en uiteindelijk 86 punten minder dan Leclerc. Sainz eindigde vorig jaar ook 66 punten achter Leclerc, dus heel nuchter bekeken is het niet super super slecht. Maar dit is natuurlijk niet waar Ferrari de zevenvoudig kampioen voor gehaald had.

15. Andrea Kimi Antonelli 6,8

Antonelli had vooraf de beste kansen van alle rookies op podia en misschien zelfs een zege. Hij haalde dat podium ook daadwerkelijk, maar over het algemeen waren de prestaties toch echt wisselvallig. Een enkele keer was ANT sneller dan RUS, wat hoop geeft, maar hij scoorde 150 punten waar Russel er 319 verzameld heeft. Minder dan de helft dus. Anders gesteld: Russell staat voor Leclerc, maar Antonelli staat achter Hamilton. Daarom zetten we Kimi ook achter LH44. Het is alsnog wel een voldoende voor een rookie. Maar er moet ook duidelijk nog verbeterd worden om een lange toekomst in de koningsklasse te hebben.

16. Esteban Ocon 6,4

Ocon vluchtte weg bij de dumpster fire die Alpine heet naar Haas F1. Daar moest hij de grote man worden naast Bearman. Maar de rookie heeft hem eigenlijk nu al overvleugeld. Zo zet Ocon zijn ongekende reeks voort in de F1 om altijd nét iets minder te scoren dan zijn teammaten. Inmiddels vragen we ons een beetje af wat de meerwaarde is van Esteban in de F1. Het is een goede coureur, soms bijzonder in de regen, maar als je nu het hele oeuvre bekijkt, is er niet echt een reden om per se Ocon in je team te willen hebben.

17. Liam Lawson 6,1

Lang was Lawson een van Red Bulls kroonprinsen, maar kreeg hij maar geen kans in de F1. Toen de kans uiteindelijk alsnog kwam, ging het meteen snel. Na een half seizoen in het opleidingsteam meteen in het diepe gegooid naast Max. Dit bleek te hoog gegrepen. In de kwalificaties was Lawson helemaal nergens. In de races overigens ook niet. Een hele moeilijke start van het seizoen werd niet meteen veel beter naast Hadjar. Want ja, Lawson kon beter omgaan met de Racing Bulls auto dan met die van Red Bull Racing. Maar alsnog was hij doorgaans trager dan Hadjar. Pas in Monaco werden puntjes gesprokkeld, alsnog achter Hadjar. Nadien waren er soms wat positieve uitschieters, maar eigenlijk niet veel bijzonders. Wij zien niet zoveel perspectief voor Lawson op de langere termijn, maar hij mag volgend jaar zichzelf opnieuw bewijzen tegen (in eerste instantie) F2 promovendus Arvid Lindblad. Moet kunnen. Zo niet is het ook wel klaar waarschijnlijk.



18. Lance Stroll 5,5

Lance Vance Dance, het posterchild voor alles wat er mis is met de F1. We weten natuurlijk allemaal dat Lance er alleen zit omdat papa Stroll de eigenaar van het team is. Maar ach, zo is de F1 altijd geweest. Misschien is Lance wel de laatste van de echte paydrivers, nu de sport steeds professioneler wordt. Een zak geld van 20 tot 30 miljoen meebrengen is niet meer voldoende. Je moet nu echt het team hebben om het zo nog te kunnen fixen.

Lance zelf kan hier natuurlijk weinig aan doen (behalve ermee kappen als hij er echt geen zin meer in heeft). Hij lijkt net voldoende lol te beleven aan het rondjes rijden om elk weekend op te komen dagen. Vervolgens rijdt hij geen deuk in een pakje boter op zaterdag en wordt hij zondag soms wakker. Als je er dan toch bent, kan je ook net zo goed op het gas gaan. We zouden Lance helemaal achteraan kunnen zetten. Maar 33 puntjes halen terwijl teammaat Alonso er 56 pakt, is gewoon niet extreem slecht. Wel zouden we erg graag zien wat iemand anders kan met de Aston. Maar zo lang er geen fittie onstaat tussen vader en zoon en zo lang zoon er zelf niet de brui aan geeft, gaan we dat waarschijnlijk niet zien.

19. Franco Colapinto 5,2

De ietwat dromerig overkomende Argentijn had het ‘voorrecht’ het stokje van Jack Doohan over te nemen nadat die zoals verwacht aan de kant werd geschoven door Flavio Briatore. Daarna stond zijn positie meteen weer onder druk van testcoureur Paul Aron. Geen ideale voedingsbodem voor puike prestaties, zeker niet met een hoestbui als de Alpine van dit jaar. Cola wist ondanks opnieuw de nodige crashes, net voldoende te doen om zijn stoeltje te houden. Niet zozeer in de races hoewel hij daarin af en toe sneller was dan Gasly, maar vooral in een soort shoot out die Alpine organiseerde met onder andere Aron. Daarin bleek de Argentijn toch sneller te zijn, naar verluidt. Daarnaast brengt hij wat geld mee van sponsors uit Argentinië. We gaan zien of Franco iets van de magie van zijn invalbeurten bij Williams in 2024 kan hervinden volgend jaar.

20. Yuki Tsunoda 4,5

Het doet een beetje zeer, want we denken dat Yuki een toffe peer is die in een auto die hem ligt ook echt wel wat kan. Maar de Red Bull van dit jaar, was duidelijk niet een auto die hem lag. 33 punten in de 23 races dat Yuki teamgenoot was van Max is niet voldoende. Zeker niet gezien Max in die races…365 punten scoorde. Nu weten we: vanaf halverwege 2018 kan niemand het opnemen tegen Max in de Red Bull. Ricciardo niet, Gasly en Albon helemaal niet, Perez niet, Lawson helemaal niet en Yuki dus ook helemaal niet. En natuurlijk heeft Yuki dan pech dat de Red Bull ook in handen van Max niet meer oppermachtig is. Maar een dergelijk grote discrepantie, kan je niet weg beredeneren. Wel hopen we dat de jonge Yuki via Honda nog weer ergens terechtkomt waarbij hij zich misschien nog een keer kan herpakken, net als Albon en Gasly dat gedaan hebben.

21. Jack Doohan 4,4

Tsja, een kansloze missie. Vorig jaar al zagen we in de laatste race in Abu Dhabi dat Doohan nog flink wat te leren had in de F1 om op snelheid te komen. Als je dan ook nog het jaar begint wetende dat de (de facto) teambaas je eigenlijk niet wil, wordt het wel erg lastig. Een kroniek van een aangekondigd ontslag werd het zo eigenlijk. Ironisch genoeg kreeg Doohan uiteindelijk de zak net toen hij Gasly een keer had verslagen in de kwalificatie. Maar echt indrukwekkend was het allemaal niet. Vermoedelijk zien we de zoon van de meervoudig 500cc kampioen niet terug in de koningsklasse. Is dat helemaal eerlijk; waarschijnlijk niet, maar zo werkt de F1 ook soms als je niet echt exceptioneel snel bent. Doohan heeft toch maar mooi F1 coureur op zijn C.V. staan en kan ongetwijfeld ergens een boterham verdienen als professioneel coureur. Echte verliezers zijn er wat dat betreft niet op dit niveau. Dus kunnen we ook met een gerust hard deze keuring doen.

