Deze Porsche op Marktplaats is in vier jaar zestig procent afgeschreven

Een koopje dus eigenlijk, deze fors afgeschreven Porsche Taycan op Marktplaats.

De markt is nog steeds minder rijp voor EV’s dan onze overlords gehoopt hadden, zo blijkt deze week weer. In Amerika, gaan Tesla verkopen hollende achteruit nu de subsidies van 7.500 Dollar de bietenbrug op zijn gegaan. Maar ook in Nederland, is de markt voor (gebruikte) EV’s redelijk ‘zacht’. Althans, dat moeten we concluderen na een zoektocht naar de goedkoopste Porsche Taycan van Marktplaats.

Het feest dat elektrisch Porsche rijden heet, begint al bij minder dan een halve ton. Voor dat geld heb je zelfs keuze uit zes exemplaren. Waarvan de aller goedkoopste in het Groningse Scheemda staat. Heb je wellicht wel meteen range anxiety op de weg terug naar huis als je in het diepe Zuiden resideert, maar soit.

Helaas is de goedkoopste van Marktplaats in dit geval niet zo voordelig omdat ‘ie een hele bijzondere onverkoopbare spec heeft van Meissenblau met een Brombeer interieur of iets dergelijks. Dan zouden we namelijk direct naar Groningen gegaloppeerd zijn. Maar nee, het is hier grijs en zwart wat de klok slaat. Heel acceptabel voor een zakelijke bak die een beetje calvinisme moet uitstralen, maar alles behalve spannend.

Spanning vind je echter wel in de accu van 84 kWh, die een fysieke keuring is ondergaan. Hoewel, uit die keuring blijkt dat er na 113.464 km, nog een State of Health (SOH) is van 85,35 procent. Enigszins inleveren op de originele actieradius is te verwachten bij deze SOH. En bij de prelift Taycan was dat al niet het aller sterkste punt. Dat is dus niet helemaal top na vier jaar, maar goed, dan weet je bij aankoop waar je aantoe bent. Dus dat moet je dan op de koop toenemen.

Goede dingen zijn er natuurlijk ook. Deze auto had een nieuwprijs van 115.867 Euro. En het is een Porsche van vier jaar oud. Alle dingen die een Porsche een prettig vervoersmiddel maken, zitten ook in het DNA van de Taycan. Behalve dan zo’n gave ICE, uiteraard. Het fijne sturen, de goede afwerking, lekkere stoelen en de (optionele) luxe zijn echter gewoon goed voor elkaar. Net als natuurlijk…oh gruwel…de baaaaaaaadge en de uitstraling. Baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadge. Badge.

Voor dit alles, betaal je nu nog slechts 47.400 Euro. Dat is aanzienlijk minder dan de afschrijving, die zoals snelle rekenaars al door hadden, dus 68.467 Euro is geweest in deze (dik) vier jaar. Mits de vraagprijs gerealiseerd wordt, wat met jou als gewiekste onderhandelaar natuurlijk maar helemaal de vraag is.

Nieuw kopen was dus met terugwerkende kracht geen mega goede deal. Maar nu als okkazie, is het best een interessante propositie. Ga je voor deze enigszins gemankeerde dikke Sjaak met die gewilde badge voor weinig? Of is dit alle merkmagie en luxe ten spijt, gewoon een mislukte auto waar je niet aan moet (willen) beginnen? Laat het weten, in de comments!