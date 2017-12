Elektrisch rijden kost meer dan op benzine rijden?

En de benzine is al zo goedkoop.

Vandaag heeft de ANWB het Elektrisch Rijden Monitor-onderzoek gepresenteerd. In dit onderzoek werd gekeken naar de interesse onder Nederlanders voor elektrisch rijden. Het resultaat viel (uiteraard) flink tegen. Volgens de organisatie waren 38 procenten van de ondervraagden geïnteresseerd in elektrisch rijden. Echter, slechts één op de zeven zegt de komende jaren daadwerkelijk te willen overstappen.

Daarnaast kwam de ANWB tot een pijnlijke ontdekking. Rijden met een elektrische auto is 10 procent duurder in vergelijking met een benzineauto. De organisatie concludeerde dat aan de hand van een berekening. Er werd gekeken naar het gebruik van een auto op basis van vier jaar en 15.000 kilometer per jaar. Volgens de ANWB kost een benzineauto dan 50,6 cent per kilometer. Een elektrische auto kost volgens deze constructie 55,9 cent per kilometer.

Een massale adoptie van elektrisch rijden is nu nog niet aan de orde. Dit heeft mede met de hoge aanschafprijs te maken. Dat komt ook terug in het onderzoek. 65 procent van de ondervraagden zegt een elektrisch auto nu nog te duur te vinden in aanschaf. 31 procent zegt de actieradius onvoldoende te vinden.

Foto: BMW i3 in Amsterdam, via Autojunk.nl