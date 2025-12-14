BMW heeft voor iedere Nederlander een 3-Serie gemaakt

Als Nederland zich beperkt tot een automodel, kan nog steeds iedere Nederlander een premium BMW 3-Serie rijden.

BMW heeft dit jaar een dikke vette mijlpaal te pakken, met de vijftigste verjaardag van de BMW 3-Serie. Maar de 3-Serie heeft nog een mijlpaal te vieren. Er zijn er namelijk inmiddels maar liefst 18 miljoen van gemaakt. Dat is er dus eentje voor iedere Nederlander (ongeveer) die momenteel in Nederland rondloopt. Het Nederlandse wagenpark bedraagt slechts een dikke tien miljoen auto’s (sinds dit jaar). Maar in principe zou dus iedereen, inclusief alle baby’s, een 3-Serie kunnen hebben. Absolute Hammer.

Natuurlijk ken je al de verschillende generaties 3-Serie, waarvan boven dit bericht de mooiste staan. Na de E46 was de piek bereikt en ging het een beetje mis. Maar alsnog waren ook de opvolgers wel fijne auto’s en toonaangevend in hun klasse (de Giulia even buiten beschouwing gelaten). Met deze mijlpaal in het achterhoofd is het echter ook leuk om eens te kijken, wáár al die 3-Series gebouwd zijn.

E21

De OG werd aanvankelijk alleen gebouwd in München. Maar vanaf 1980 was de vraag zo enorm dat er ook in Dingolfing 3-Serie’s gebouwd werden. Goede oude tijd. Preeeeemium.

E30

Met de E30 kwam daar in Duitsland vanaf 1986 Regensburg bij. Doch de E30 ging ook internationaal, met de fabriek in het Zuid-Afrikaanse Rosslyn vanaf 1984. De term ‘goede oude tijd’ is hier ietsjes minder gepast. Doch waar het om auto’s gaat, gaf Rosslyn ons qua wel de legendarische E30 333i; een soort M3 met zespitter, waarvan slechts 204 exemplaren bestaan.

E36

De E36 had niet alleen een biologisch afbreekbaar interieur (een geniaal idee, doch nog altijd minder geniaal dan de biologisch afbreekbare kabelboom-isolatie van Mercedes die dagen), maar ook Amerikaanse dromen. De E36 werd namelijk ook gebouwd in Spartanburg. Dat klinkt als Duits met een zweem van Skischansspringen. Doch niks is minder waar: de fabriek staat in South Carolina. Daarnaast werden ook de drie gekende Duitse locaties en Rosslyn gebruikt om E36 3-Series te maken.

E46

De epische E46 werd niet gemaakt in Amerika, maar wel in alle andere fabrieken waar de E36 ook gemaakt werd. De eerste generatie BMW Z4, grotendeels gebaseerd op E46 3-Serie techniek, werd overigens wel in Amerika gemaakt (en alleen in Amerika)

E9X

De eerste 3-Serie met een X in de bouwcode (omdat vanaf nu de Touring, coupé en cabrio op deze manier een eigen interne bouwcode kregen) bracht de Oosterse sfeer. Voor het eerst werd de auto gemaakt in China (Dadong). Tevens staakte de productie van de 3-Serie in het Zuid-Duitse Dingolfing en werd de E9X in plaats daarvan (naast in München en Regensburg) nu ook in het voormalige Oost-Duitse Leipzig gemaakt.

F3X

De F3X werd echter weer terugverplaatst naar Dingolfing vanuit Leipzig. Daarnaast werd de auto in China nu in Tiexi gebouwd. Verder bleef alles hetzelfde.

G2X

De meest recente generatie brengt productie op het Noord-Amerikaanse continent terug. Doch niet in Spartanburg, maar in San Luis Potosi, over de grens in Mexico. Ay ay ay! Verder wordt de Dreier nu toch weer niet in Dingolfing gebouwd.

Zo, weet je ook weer waar (een van de) de meest gezochte auto op alle okkaziewebsites gebouwd is. Heb je zelf al een 3-Serie en vind je het leuk te weten waar die geboren is, kan je dat overigens terugvinden via je VIN-Nummer. Zo komt mijn eigen Dreier uit Regensburg. Affengeil.