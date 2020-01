Te koop: voorraadje ex-leger G-klasses

Altijd altijd al een G-klasse willen hebben? Dit is je kans!





Hoewel de G-klasse tegenwoordig meer een P.C. Hooftractor is, begon het model zijn levensloop net als de Jeep en de Hummer als legerauto. Diverse landen wereldwijd hebben op deze manier gebruik gemaakt van de capaciteiten van de Geländewagen. Lorinser heeft een voorraadje van deze militaire auto’s op de kop weten te tikken, want ze bieden in een keer 36 exemplaren aan.

Het gaat om G-klasses die gebouwd zijn tussen 1989 en 1996. Ze hebben gediend in het Zwitserse leger. Aan de logo’s is te zien dat het officieel niet om Mercedessen gaat, maar om Puchs. G-klasses werden in een aantal landen, waaronder Zwitserland, namelijk onder deze naam verkocht. Alle G-klasses werden echter gebouwd in het Oostenrijkse Graz door Steyr-Daimler-Puch, of ze nou wel of geen Puch heetten.

Het gaat bij alle 36 G-klasse die te koop staan om dezelfde motorvariant, namelijk de G 230. Hierin heb je een 116 pk sterke viercilinder tot je beschikking, die gekoppeld is aan een automaat. Alle G-klasses die te koop staan bieden plaats aan acht personen. Er zitten zowel exemplaren met een hardtop als met een softtop tussen.

De goedkoopste van het stel moet €15.200 kosten, stamt uit ’93 en heeft 201.905 km op de klok staan. Dit is een schappelijke prijs voor een G-klasse, maar er staan goedkopere exemplaren op Marktplaats. De duurste van deze groep kost €47.900 en heeft er sinds 1993 143.800 km op zitten. Deze is door Lorinser voorzien van LED-verlichting, nieuwe lak en een nieuw dak. Eerder dit jaar knapten de Duitsers ook al een G-klasse uit het Zwitserse leger op.

De Puchs zullen wel het nodige te verduren hebben gekregen tijdens hun militaire loopbaan, maar gelukkig kunnen ze wel tegen een stootje. De oerdegelijke wagens kunnen dus gerust nog een paar jaartjes mee.

Een kijkje nemen in de voorraad van Lorinser kan hier.

Met dank aan Maarten voor de tip!