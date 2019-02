Vergeet de nieuwe G-klasse, deze Mercedes is geniaal

Een auto met een verhaal. Daar houden we van.

Elke auto heeft een verhaal. De één net wat heldhaftiger dan de ander. In het geval van avonturen moet je zeker deze Mercedes G-klasse hebben. De auto werd ingezet in het Zwitserse leger en heeft daar het grootste gedeelte van zijn leven doorgebracht. De inmiddels afgedankte G uit 1993 kan doorgaan met het maken van kilometers, want bij Lorinser Classic is de Mercedes nieuw leven ingeblazen.

De auto is een restomod ondergaan. De G-klasse werd niet alleen teruggebracht naar nieuwstaat, maar kreeg ook een uniek voorkomen van Lorinser. De auto is matzwart van kleur met een rood dak. Een soort Batman meets Bassie en Adriaan. Zand en modder trotseren is geen probleem met de gemonteerde BF Goodrich terreinbanden. Daarnaast is de G-klasse gemoderniseerd, met onder meer LED-verlichting aan de voorzijde.

De oorsprong van het model is gerespecteerd. Dit betekent dat er geen brute motorswap heeft plaatsgevonden. Het is nog steeds een 230 GE met een 2.3 liter viercilinder, gekoppeld aan een viertraps automaat. Het leuke is dat je de auto gewoon kunt kopen. Lorinser Classic vraagt 39.500 euro voor de bijzondere G-klasse. Een prijs die, zo op het eerste gezicht, best oké klinkt.