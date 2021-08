Koop deze ruime Mercedes E-klasse op Marktplaats

Marktplaats is van alle markten thuis. Mocht je bijvoorbeeld op zoek zijn naar een enorm ruime Mercedes E-klasse, dan hebben wij die daar voor je gevonden!

Over de Mercedes E-klasse is al meer dan eens geschreven. Het is namelijk een icoon van een wagen. Dat is gewoon zo, of je nou een Mercedes-fanboy bent of niet. Naast et imago van deze auto, zijn ze ook oprecht goed op vele manieren inzetbaar.

Een geuzennaam voor de E-klasse is dan ook ‘de taxi’. Ze worden inderdaad veelvuldig ingezet voor personenvervoer. Dat heeft een reden. De auto is namelijk ruim, comfortabel en -meestal- ook erg betrouwbaar. En dat is fijn als je een menselijke vracht achterin hebt liggen.

De ‘E’ is ook een goede ambulance

Inderdaad, de Mercedes E-klasse werd ook vaak omgebouwd tot ambulance. Want voor liggende passagiers geldt blijkbaar precies hetzelfde als voor de zittende klant. Ook zij wensen comfort, ruimte en betrouwbaarheid.

Dat gold ook in het verleden, kijk maar naar dit lijstje, waar de E-klasse als ambulance ook een prominente plaats inneemt. Ondergetekende heeft overigens nog weleens met een gebroken been achterin zo’n E-klasse gelegen en het viel niets tegen. Luxe en ruimte in overvloed. Maar dit geheel terzijde.

De E-klasse is dus goed voor liggende passagiers

Die conclusie kunnen we dus wel trekken. Je ligt heerlijk achterin een Mercedes E-klasse. En dat geldt dus blijkbaar ook voor de overleden passagier. Want ook als lijkwagen werd deze Mercedes vaak ingezet. Om exact dezelfde redenen als bovenstaand, denk ik.

En na deze enorme intro komen we uit bij het onderwerp van dit artikel. Je kunt een mooie Mercedes E-klasse lijkwagen kopen op Marktplaats! En dat ding mogen we met recht een ruime E-klasse noemen.

Verborgen ruimtes krijg je er gratis bij

Deze ruime Mercedes E-klasse op Marktplaats wordt standaard geleverd met twee mooie verborgen ruimtes. Al zijn ze in dit geval slechts bedoeld om attributen op te slaan die nodig zijn voor de uitvoering van de oorspronkelijke taak en een reservewiel, het klinkt wel stoer.

Willem Holleeder had ook verborgen ruimtes in zijn auto’s. Daar verborg hij drugs, cash en wapens in. Snap je? Is goed voor je street cred.

Wat moet dat kosten?

Nou, voor een ruime Mercedes E-klasse valt dat nog alleszins mee. Zeker als je bedenkt dat er ook een sterrenhemel inzit. Die is dan wel voor de achterpassagier, maar soit. Het zit erin. Daar heb je dus geen Rolls voor nodig! De prijs bedraagt 37,500 euro.

Het is een E 250 CDI uit 2011 met 204 pk. Daarmee snelt hij naar 210 kilometer per uur, en da’s hard zat voor zo’n auto. Er staat 250.000 op de teller, maar het gros hiervan is ongetwijfeld heel rustig gereden. Die gaat dus nog wel even mee.

Goed, heb je interesse, de advertentie op Marktplaats kun je hier bekijken!