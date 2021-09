Haal jij ook deze ‘F1 auto’ occasion naar Nederland?

Dan zijn er namelijk twee van de vijf exemplaren van deze speciale Renault Twizy F1 achtige occasion in Nederland.

We moeten het even hebben over misschien wel één van de leukste en meest bizarre serie auto’s die ooit is gebouwd. Dat is namelijk het vijftal Oakley Design Renault Twizy’s. Je hoeft eigenlijk helemaal niks uit te leggen, laat gewoon de auto het werk doen.

Renault Twizy F1

Oké, we gaan het toch even uitleggen. In 2012 komt Renault met een serie Z.E.-modellen. Z.E. staat voor Zero Emission – elektrische auto’s dus. De Fluence was te duur voor de matige cijfers, de ZOE werd een succes en de Twizy is… de Twizy. Spotgoedkoop, maar het komt nog het meest in de buurt van een veredelde bromscooter zonder uitstoot.

Iemand bij Renault – waarschijnlijk iemand met gevoel voor humor – bedacht dat ze dat eens moesten combineren met wat er helemaal aan de andere kant van het spectrum gebeurt: Formule 1. Het resultaat was een soort Frankenstein-creatie tussen een Twizy en de Renault Sport Formule 1 auto van 2013.

Renault Twizy Z.E. R.S. F1 Concept – 2013

En dan bedoelen we dat letterlijk: een heftige set bumpers met vergelijkbare aerodynamica, een gigantische vleugel en een set zeer brede banden. Het was echter niet allemaal uiterlijk vertoon: de elektromotoren die normaal 17 pk leveren, leveren in de Twizy F1 97 pk en er is zowaar een KERS-systeem: het omzetten van kinetische energie in voeding voor de elektromotor. In een Twizy! Renault zei des tijds dat de Twizy F1 even snel naar de 100 kon sprinten als een Megane RS. Uiteraard een kansloos concept: er kwam niks van, maar we hebben de plaatjes nog.

Oakley Design

Dat brengt ons echter bij de occasion van vandaag: een Renault Twizy F1. Want uiteindelijk is de Renault Twizy F1 wel gebouwd! Niet door Renault. Het Britse Oakley Design kopieerde exact wat Renault had bedacht voor de Twizy F1 Concept en voegde het toe aan vijf echte Twizy’s. Vijf stuks maakt hem zeldzaam, maar je hebt geluk: er staat er een te koop.

Dit keer gaat het om ‘de groene’. Elke van de vijf exemplaren kreeg namelijk een andere kleur. De Renault Twizy F1 Oakley Design occasion staat te veil in het Verenigd Koninkrijk. De bodykit is geweldig goed nagemaakt en klopt tot in het kleinste detail. Ook het interieur klopt, met een kuipstoel en een alcantara afneembaar racestuur.

Ook de motor is wat opgevoerd in deze Renault Twizy F1 occasion, waardoor de auto 10 km/u harder kan dan een reguliere Twizy. Op een volle accu kom je 100 kilometer ver. Koop dit absoluut niet als je enige auto, maar wel als een leuk autootje voor erbij als je het kan betalen.

Vorige keer

Het hoogste bod staat momenteel op 11.000 pond (12.743 euro) voor deze Renault Twizy F1 occasion, dus doe een goed bod. Meestal zeggen we dat bij wijze van spreken, we behandelen deze auto vooral omdat ‘ie geinig en opvallend is. Maar – wellicht door ons artikel – de blauwe Renault Twizy F1 door Oakley stond een tijdje geleden ook als occasion te koop en die is warempel hier op kenteken gezet!

Geïnspireerd en een beetje geld over? Op Collecting Cars kun je je slag slaan om de groene ook hierheen te halen.