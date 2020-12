TechArt pompt tot 750 pk in je Cayenne GTS - Autoblog.nl

TechArt heeft een kit voor de Porsche Cayenne GTS. Het brengt het vermogen van de Duitse SUV naar een nieuw niveau.

Stiekem klinkt de Porsche Cayenne GTS best wel lekker. Dat heeft de Duitse autofabrikant goed voor elkaar, want zo inspirerend klinken nieuwe auto’s vandaag de dag niet meer. Met dank aan allerlei filters en dempers die het verpesten voor onze petrolhead oren.

Cayenne GTS door TechArt

Wat dat betreft is de Porsche Cayenne GTS een heerlijk basisrecept om op los te gaan. Precies wat TechArt heeft gedaan, want met een kleine kuur is de Cayenne GTS nu helemaal het mannetje. Met de TechArt Engine Powerkit tilt de tuner het vermogen van de GTS naar 750 pk en 870 Nm koppel. Dat is een winst van maar liefst 180 pk. De grote olifant sprint een volle seconde sneller naar de honderd. In 3,6 seconden staat er al 100 km/u op je teller. De 0-200 km/u is zelfs in 12,5 seconden gedaan. Dat is een winst van vijf seconden in vergelijking met een standaard GTS! De topsnelheid ligt op 300 km/u, een toename van 30 km/u.

Mocht je alleen de motor tuning niet voldoende vinden, dan heeft TechArt ook nog het Aerokit voor je. De aangekondigde tuning is een uitbreiding op het bestaande gamma van het Duitse bedrijf. Ook voor de andere modelvarianten, zoals de Cayenne E-Hybrid en de Turbo, heeft de tuner pakketjes klaarliggen.