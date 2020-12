BREEK: Pérez nieuwe teammaat van Verstappen! - Autoblog.nl

Het nieuws ‘die je wist dat ging komen’: Perez wordt de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen!

Het hing al een tijdje in de lucht, maar eindelijk is het moment daar: Sergio Pérez wordt de nieuwe teammaat van Max Verstappen. Dat meldt de Telegraaf.

Het seizoen van 2020 was in vele opzichten heel erg bijzonder. Met name voor de Sergio Pérez. Voor het eerst sinds zijn McLaren-periode had hij een auto waarmee hij geregeld hoog in de punten kon eindigen. Uiteindelijk werd de Mexicaan vierde in het kampioenschap, met een overwinning tijdens de GP van Sakhir als hoogtepunt.

De vierde plaats in de eindstand is helemaal knap als je je bedenkt dat hij de laatste drie races twee keer uitviel én twee races wegens een corona-besmetting moest missen. Tegelijkertijd was het voor Alexander Albon een uitermate teleurstellend seizoen. Terwijl Verstappen vlak achter de Mercedessen van Hamilton en Bottas reed, was de Britse Thai aan het stoeien in het middenveld.

Reden voldoende voor het team van Red Bull om hun principes overboord te zetten. Red Bull scout normaliter zijn eigen talenten en probeert deze te laten groeien in diverse programma’s. Sergio Pérez komt echter niet uit de talentenpool onder leiding van Helmut Marko. Toch waren de indrukwekkende resultaten van Checo voldoende voor Red Bull om hem naast Max Verstappen te zetten.

Zoals gezegd, het nieuws dat Perez de nieuwe teammaat van Verstappen gaat worden, wordt gebracht door De Telegraaf. Volgens De Krant van Wakker Nederland zal het nieuws morgenochtend door Red Bull officieel naar buiten gebracht worden. Ook Speedweek en Auto, Motor und Sport zou melden dat morgenochtend de aankondiging bekendgemaakt wordt. Met name Speedweek is een goede bron: dat is namelijk eigendom van, jawel: Red Bull.

Nu Pérez de nieuwe teammaat van Verstappen wordt, betekent voor Alexander Albon automatisch dat hij een ‘Kvyat’ aan de broek krijgt. Hij kan niet terug naar het junioren-team AlphaTauri. Daar is namelijk Yuki Tsunoda bevestigd. Alex Albon wordt test- en reservecoureur. De details van de transfer zijn nog niet bekend gemaakt. Volgens Ted Kravitz (SkySports) zou het gaan om een contract van één jaar.

Met dank aan Kenneth voor de tip!