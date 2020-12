Nederlander verkoopt Porsche 996 omgebouwd tot 991 - Autoblog.nl

De geruchten gaan dat Wouter nu ook overweegt zijn 996 tot 991 om te bouwen.

Geloof het of niet, maar er bestaan kitjes om je oude Porsche 911 (996) om te bouwen tot een 991. In 2014 schreven we er zelfs over dat een Nederlands bedrijf deze ombouw ging aanbieden. Wie dat nu doet? Nou, in elk geval iemand die zijn omgebouwde Porsche 991, eh, 996 nu op Marktplaats heeft gezet.

Wat deze persoon wil vangen voor zijn Porker is niet bekend. Je kunt bieden op de 911. Op het moment van schrijven is er nog geen bod uitgebracht. Daardoor is het ook lastig te peilen wat je nu voor zo’n 911 moet geven.

Het betreft onderhuids een Porsche 911 3.4 uit 2000. De auto werd oorspronkelijk geleverd in Californië en is vanuit de Verenigde Staten geïmporteerd. Op de teller staan 218.000 gereden kilometers. Volgens de adverteerder heeft de ombouw meer dan 25.000 euro gekost. Voor dat geld koop je tegenwoordig een 996.

Deze Porsche 996 991 op Marktplaats is voor de eigenaar meteen een proef. Want het is afwachten of er een liefhebber is te vinden voor deze bijzondere constructie. Op wat gekke naden na, zit het uiterlijk van de 996 991 goed in elkaar. In het interieur komt dan toch een beetje teleurstelling. Want dan waan je opeens weer in het jaar 2000.

Met dank aan Richard voor de tip!