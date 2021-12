Alles is apart aan deze Porsche Cayenne Cabrio(!)

Er zijn een hoop varianten van de Porsche Cayenne (geweest), maar een cabrio was er nooit. Of wel?

Als Cayenne-koper heb je momenteel niks te klagen. Je hebt de keuze uit de Cayenne, Cayenne S, Cayenne E-Hybrid, Cayenne GTS, Cayenne Turbo en Cayenne Turbo S E-Hybrid, naast de keuze om al deze modellen als coupé te bestellen. Uiteraard is er dan ook nog de Turbo GT aan de bovenkant van het spectrum. Het is allemaal lekker uitgedijd in de huidige generatie, maar de eerste generatie (955/957) was natuurlijk ook al redelijk uitgebreid. Cayenne, Cayenne S, Turbo en Turbo S kennen we natuurlijk al sindsdien. Daar kwam bij de 957-generatie (facelift) nog de GTS bij.

Porsche Cayenne Cabrio

Wat er nog nooit is geweest is een Porsche Cayenne Cabrio. Logisch, daar zit niemand op te wachten. We weten allemaal wat een op en top nicheproduct SUV cabriolets zijn, dus het lijkt niet waarschijnlijk dat er iemand blij wordt van een Porsche Cayenne met een softtop. Opportunisten zouden dan zeggen: een kleine markt is ook een markt. Eén zo’n opportunist is NCE: Newport Convertible Engineering uit de VS. Een tijdje geleden hadden we al een creatie van dit bedrijf, een FJ Cruiser die omgebouwd is naar een cabrio. Eigenlijk is het bij zo’n auto wel logisch. Bij een Cayenne wat minder, dat zie je direct.

Te koop

Maar goed, misschien houd je ervan. Dan is er goed nieuws: er staat een echte NCE Porsche Cayenne Cabrio te koop! Het gaat dus om een Porsche Cayenne (957) in GTS-trim, wat op zich dus al een leuke versie is. Het cabriodak lijkt op een stukje tentstof wat er provisorisch opgeplakt is, maar het gaat volgens de verkoper wel om een volledig elektrisch bedienbaar dak. Vanuit comfort-oogpunt wel zo fijn. Volgens NCE zijn er ongeveer 47 stuks van de Porsche Cayenne als cabrio omgebouwd, dus lekker exclusief is het sowieso.

De specificatie van de auto is verder… een bonte mix. De Porsche Cayenne Cabrio is dus een GTS, maar volgens de verkoper is het zelfs een ‘Transsyberia’. Van die speciale editie zijn er maar 600 gebouwd en als dit echt zo is, heeft iemand flink zijn best gedaan om alles wat de Transsyberia speciaal maakte eraf gehaald. Neem dat dus met een korreltje zout. De Porsche Cayenne GTS Cabrio heeft verder gewoon de 4.8 liter grote V8 met 405 pk aan boord. Hij loopt goed en is recent opnieuw gespoten in een heerlijk onooglijk matzwart kleurtje. Past goed bij de donkergouden velgen en getinte achterlichten, zeg maar.

Met veel meer informatie kunnen we je helaas ook niet voorzien vandaag. Niks aan boekjes of kilometerstanden, daar moet je dan maar vanuit gaan dat het goed is. Wel is bekend dat de Porsche Cayenne Cabrio als occasion in River Oaks, Texas staat en de verkoper er 45.000 dollar, zo’n 39.750 euro, voor wil vangen. Raar maar waar. Kopen kan op de advertentie van de Porsche Cayenne Cabrio.