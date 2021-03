TechArt Taycan pakt problemen keihard aan - Autoblog.nl

Althans, het is maar hoe je deze problemen ervaart, uiteraard. Maar deze TechArt Taycan pakt ze keihard aan. In verkiezingstijd!

De Porsche Taycan is onze hoop in bange dagen. Want naast dat auto’s handig, nodig en aanwezig zijn, vinden wij ‘petrolheads’ ze ook leuk. Elektrische auto’s zijn supersnel en in het gebruik stiekem erg prettig (direct heel veel koppel), maar er zijn nog niet veel EV’s met de ‘Die moet ik hebben!’-factor.

De Porsche Taycan met achterwielaandrijving is misschien de eerste. Op papier (en asfalt) is dat de leukste Porsche, op de configurator echter de goedkoopste. In die configurator kom je erachter dat je niet echt veel keuze hebt qua aankleding.

TechArt Taycan

De velgen zijn allemaal bijzonder lelijk (smaakgevoelig, uiteraard) en het komt een beetje ‘kaal’ over. Datzelfde geldt voor het strakke interieur met hippie-leder. Gelukkig pakt de TechArt Taycan al die problemen aan.









Qua uiterlijk gaat het de goede kant op. Er is namelijk een nieuwe bodykit die voor wat meer visuele présence zorgt. De kit bestaat uit een dikke voorbumper, dsideskirts en diffusor. Volgens Techart is de Taycan nu aërodynamische dan voorheen. Tevens is er een bijzonder fraai setje lichtmetaal, dat er gek genoeg minder aftermarket uitziet dan de fabrieks-originele wielen. De wielen van de TechArt Taycan zijn gesmeed, dus naast erg sterk ook nog eens heel erg licht.











Interieur

Ook in het interieur gaat de tuner lekker tekeer. Subtiel is het niet, maar het standaard interieur is wellicht iets té strak. De TechArt Taycan heeft net dat beetje meer sjeu van binnen. Het is nu ook ‘echt’ leer, geen ‘eco-leder’ dat op leer moet lijken, maar het niet is. Het andere materiaal is alcantara, dat ironisch genoeg dan geen ‘echte’ suède is.

















Het enige dat de TechArt Taycan niet keihard aanpakt in deze verkiezingsperiode, is de motor. Er wordt met geen woord gerept over meer vermogen, meer koppel, meer snelheid of meer range.

Alle onderdelen zijn bij TechArt te bestellen.