Porsche Taycan Cross Turismo rij-impressie - Autoblog.nl

Wouter ging op pad met een prototype van de aankomende Porsche Taycan Cross Turismo voor een rij-impressie!

Het is inmiddels moeilijk voor te stellen, maar nog geen twee weken geleden was er sprake van een (flink) pak sneeuw en vrij koude omstandigheden in Nederland. Dat was ook de periode dat Wouter een rij-impressie ging maken met deze Porsche Taycan Cross Turismo.

De ontwikkeling van het model begeeft zich in het laatste stadium. De Duitse autofabrikant onthulde afgelopen week al het uiterlijk van de Taycan Cross Turismo. Wouter nam plaats achter het stuur van een prototype. Best bijzonder trouwens, want Porsche neemt deze auto heel de wereld over. Zo ontdekt Wouter nog wat zand van een woestijn in Nevada in de elektrische auto.

De grootste wijzigingen van de Porsche Taycan Cross Turismo hebben te maken met het uiterlijk. Het model is een stukje praktischer in vergelijking met de reguliere Taycan. Ook staat de Cross Turismo wat hoger op z’n pootjes voor extra bodemvrijheid. Verwacht nu niet meteen ruimtewonder van de Taycan, bijvoorbeeld voor de achterpassagiers. Maar dat laat Wouter ook zien in de Porsche Taycan Cross Turismo rij-impressie video.

Het is nu wachten op de officiële onthulling om het uiterlijk van de Taycan Cross Turismo goed te kunnen beoordelen. Dit is immers een prototype, met zwarte folie en afgeplakte logo’s. Check onze eerste indruk in de video hierboven.

Fotocredit: Jerome Wassenaar