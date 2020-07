Telefoon als navigatie op de motor: dit zijn de opties

Alleen bellen doen we met de smartphone al lang niet meer.

Een smartphone zit bij de meeste toch al in de broekzak. Dat handige apparaatje is naast bellen ook prima bruikbaar voor een hoop andere zaken. Op de motor kun je er muziek mee luisteren maar kun je de telefoon ook gebruiken om te navigeren. Er zijn veel gratis en betaalde apps beschikbaar. Simpel zoals Google Maps om zo snel mogelijk op je bestemming aan te komen. Als je echt een stukje wilt touren zijn er apps als Rever en MotoTour die bochtige routes voor je maken. En dan is het natuurlijk wel heel fijn als je die routes ook op het schermpje van je telefoon kunt volgen. Aangezien je tegenwoordig voor de gemiddelde smartphone een nier moet verkopen wil je hem niet in de berm moeten zoeken. Tenzij jouw motor, zoals bijvoorbeeld de BMW F900 XR, verbonden kan worden met een connected app zoals de BMW Motorrad Connected App.

Telefoonhouders voor op de motor

Er zijn verschillende soorten telefoonhouders beschikbaar met hoesjes of waar je de telefoon in kunt klemmen tijdens het navigeren op de motor. Mocht je dit gaan monteren is het ook handig om een usb poort te maken waar je je smartphone kunt bijladen. De voeding kun je rechtstreeks op de accu aansluiten als hij een magnetisch klepje heeft, deze schakelt de stroom uit. Anders is het slim om de usb poort op het contact aan te sluiten zodat hij geen stroom verbruikt als de motor uit staat. De verschillende soorten hoesjes kun je bijna allemaal bevestigen op het balhoofd, de spiegel of het stuur.

Knijper: Je hebt verschillende soorten ‘knijpers’ voor op de motor. Op de bekende Chinese webshops is een hoop te vinden maar daar krijg je geen garantie bij dat jouw toestel na de rit nog in de knijper zit. Er zijn ook verschillende soorten aanbieders waaronder RAM Mount met de X-Grip (€39 excl. opzetstukjes). Deze monteer je op een soort bol en door de verschillende opzetstukjes kun je op iedere motor je telefoon als navigatie gebruiken. Voordeel: je kunt hier je telefoon met of zonder hoesje inklemmen. Nadeel: het is niet de mooiste oplossing en met oplaadkabel inpluggen iets tijdrovender.

Draaisystemen: Er zijn twee merken die een systeem aanbieden waarmee je de telefoon met een draaibeweging op het stuur vast kunt maken. Je hebt speciale hoesjes waarin dit systeem verwerkt zit maar kunt ook een losse sticker (€19,99) met het systeem op jouw telefoon plakken. Mocht je in de regen met de telefoon willen navigeren op de motor zijn er speciale regencases beschikbaar. Eventueel kun je hier ook een draadloos laden module (€59,99 + €19,99 voor de kabel) tussenplaatsen. Niet alleen op de motor super handig maar ook met hetzelfde hoesje in de auto te gebruiken. Dit hoesje is ook meteen het beschermhoesje voor dagelijks gebruik. Het principe is bij zowel Quad lock als SP Connect (€79-€99 hoesje met de bevestigingsbeugel) hetzelfde. Quad lock heeft een extra veiligheidspal in de opvallende kleur blauw. Bij SP Connect voldoet de draaibeweging. Voordeel: ook in de auto te gebruiken en mogelijkheid tot draadloos laden Nadeel: redelijk dure oplossing en anti-vibration module (€29,99 – 34,99) nodig om de camerastabilisator van de nieuwste smartphones te beschermen. Let vooral op als je een iPhone 11 (Pro) wilt monteren, zonder deze module gaat hij gegarandeerd kapot.

(Universele) hoesjes: Een aantal merken biedt universele hoesjes en hoesjes aan voor specifieke telefoons (€25 tot 75). Deze hoezen zijn vaak waterdicht en hebben een bevestigingssysteem wat op de RAM Mount bol te gebruiken is of een bevestiging rechtstreeks op het stuur, de spiegel of het balhoofd. Deze hoezen zijn speciaal voor op de motor en moet je open klikken om de telefoon erin te plaatsen. Handig om te navigeren met de telefoon op de motor dus. Voordeel: waterdicht Nadeel: tijdrovend om telefoon in hoesje te klikken, verder niet bruikbaar.

Navigatie voor de telefoon op de motor

Natuurlijk kun je zoals ondergetekende altijd deed urenlang in Google Maps zitten frummelen om een route uit te stippelen. Om er dan vervolgens achter te komen dat er grote saaie stukken rechtdoor rijden in zaten. Als je het een beetje handig wil aanpakken zijn er voor navigatie op de motor een hoop apps te downloaden op een Android of IOS telefoon. Met sommige apps is het ook mogelijk om GPX bestanden te downloaden met routes en vooraf routes op de pc te plannen.

Calimoto : Calimoto is een gratis app waar je voor sommige opties wel moet betalen. In de app kun je routes van anderen volgen maar ook je eigen route opslaan en delen. Je kunt zelf routes maken en informatie nabij de route vinden zoals tankstations, een hotel of natuurlijk een café om een koude rakker weg te tikken. Als je offline de kaarten wilt gebruiken moet je daar eenmalig voor betalen (€69,99). Voor opties als acceleratiesnelheid, flitsmeldingen en kronkelende routes moet je een abonnement aanschaffen.

Mototour: De eerste route van deze app is gratis, daarna moet je gaan betalen. Deze app is geschikt om mooie routes te maken en deze aan te passen naar je persoonlijke wensen. De verse koeienvlaaien opsnuiven op het platteland of de drukte opzoeken in de stad, het kan allemaal. Als je van snel rechtdoor rijden houdt kun je dat aanvinken evenals een bochtige route.

Rever: In deze app kun je GPX uploaden en zelf routes maken. Ook kun je zien waar andere motorrijders zijn. Eigen motoren toevoegen en kilometers bijhouden. Deze app is bij uitstek geschikt voor de competitieve kilometervreter. Er is ranglijst waar de kilometervreters inkomen. Deze app is geschikt voor offroad- als tourrijders. Sommige opties zoals een 3d view, het weer, offline kaarten en GPX downloaden zijn betaald. Ze hebben een eigen website waar je routes kunt plannen.

Heb jij al een houder voor je telefoon op de motor gemonteerd om te navigeren of ga jij met het stratenboek in de rugzak op pad?