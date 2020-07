Verstappen: balansissues oorzaak verschil in kwalificatie

Volgens Verstappen lijkt het verschil met de Mercedessen groter dan het in werkelijkheid is door balansissues.

Ooit, lang geleden, liet Jos Verstappen in een interview weten dat hij eigenlijk beter een hele goede tennisser had moeten worden. Niet omdat hij beter dacht te zijn dan Pete Sampras en Boris Becker, maar vanwege de (on)afhankelijkheid van het materiaal.

Formule 1 is een mechanische sport. Dat aspect is heel erg belangrijk, want het is (eigenlijk was) een reden voor fabrikanten om mee te doen. Volgens Jos Verstappen was het mooie aan tennis dat je vooral op je zelf aangewezen was. Over Jos Verstappen gesproken: 19 jaar geleden wist hij tijdens de GP van Oostenrijk een topprestatie neer te zetten door zijn Arrows-Asiatech naar een welverdiende zesde plaats te rijden, destijds goed voor een heus WK-punt.

Die gedachte kwam bij ondergetekende naar boven toen bleek dat de Mercedessen wéér een halve tel sneller waren dan de nummer 3 op de grid. Dat lijkt niet veel, maar 0,5 seconden op Oostenrijk is enorm veel. De Red Bull Ring is heel erg snel en heel erg kort. Op Spa of Silverstone wordt dit verschil straks een seconde of meer. Geen wonder dat @jaapiyo het failliet van de Formule 1 aankondigt.

Hoe erg is het volgens Verstappen zelf? Hij laat het volgende weten aan Motorsport.com:

Ik was niet helemaal blij met de balans. In sommige bochten was het goed en in andere bochten niet. In zo’n geval kan het verschil wat groter uitvallen, alhoewel een halve seconde best groot is. Maar ja, wat kun je erover zeggen? We zullen harder moeten werken om het gat te dichten. Max Verstappen, zoon van Jos

De balansissues van Verstappen zijn RB16 klinken vooralsnog niet al te best. Nu moeten we niet vergeten dat de Mercedessen in de kwalificaties altijd heel erg sterk is geweest.

Natuurlijk is het niet iets wat we willen. Maar ik was sowieso niet tevreden met de balans die de auto had. Op het moment dat we dat aan kunnen pakken, ziet het er al beter uit. Ik wil niet zeggen dat we Mercedes hadden verslagen, maar dat gaan we dus zien. Het zijn acht races en volgende week zijn we hier nog een keer. We nemen alles mee naar volgende week, gaan dit weekend een hoop leren en hopelijk kunnen we het volgende week beter doen. Max Verstappen, zoon van Jos

Nu lijkt de kans ons groot dat Max Verstappen ook daadwerkelijk Autoblog leest voor het slapen gaan. Maar hij heeft lijkt hier toch echt @jaapiyo aan te spreken:

Er zijn hier nog geen drama-toestanden. Misschien dat dat het geval is in Nederland, maar dat kan mij niets schelen. Ik concentreer mij op mezelf en het team. Max Verstappen, zoon van Jos

Waarvan akte.