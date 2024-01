Telefoongebruiker krijgt steeds vaker de schuld bij ongeluk

En terecht natuurlijk. Al ligt het in sommige gevallen wat genuanceerder.

We zijn niet roomser dan de paus: we hebben allemaal wel eens een telefoon in onze handen in de auto. Dat betekent natuurlijk niet dat het een goed idee is. Als je daar een boete voor krijgt is dat gewoon zeer terecht.

De boete die je riskeert met op je telefoon zitten is niet mals: dit jaar is dat €420 geworden. Dat is een van de duurste verkeersboetes die je kunt krijgen. Maar dat is natuurlijk niet het enige risico: je riskeert ook een ongeluk. En vervolgens is de kans weer groter dat jij als schuldige wordt aangewezen.

Dit laatste gebeurt steeds vaker, zo bericht de Telegraaf. “Wij zien dat rechters steeds vaker de mobiele telefoongebruiker aanwijzen als de aansprakelijke partij voor een ongeval,” zo vertelt een jurist van DAS tegenover de krant.

Als je zit te appen tijdens het rijden en je klapt vervolgens op een andere auto, dan is het natuurlijk niet zo gek dat je wordt aangewezen als schuldige. Het is echter niet altijd zo zwart-wit. Wie is bijvoorbeeld de schuldige als de één geen voorrang gaf en de ander op zijn telefoon zat?

Volgens DAS wordt degene die op zijn telefoon zat vaak als schuldige aangewezen: „Vorig jaar hadden wij een zaak waarin een klant met zijn auto vanuit een uitrit de weg opkwam, waarna er een motorrijder op hem botste. Toen beide partijen na het ongeluk Whatsapp-contact hadden, gaf de motorrijder toe dat hij voor het ongeluk op zijn mobiel keek. Dat vond de rechter voldoende bewijs om hém aansprakelijk te houden.”

Om een telefoongebruiker aan te wijzen als schuldiger moet er uiteraard wel bewijs zijn. In dit geval was dat een bekentenis via Whatsapp, maar dat kan ook bijvoorbeeld een dashcamvideo zijn. Dat je als telefoongebruiker wordt aangewezen als schuldige betekent overigens niet dat je moet opdraaien voor alle kosten. Schade aan de ander wordt in principe nog wel vergoed door de verzekering.

Bron: Telegraaf