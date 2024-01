Nieuwe Porsche Macan €36.000 goedkoper!

De tweede generatie Porsche Macan en het is een elektrische auto.

Zo, dat is even wennen hè? De succesvolste luxe SUV van de afgelopen jaren heeft een tweede generatie gekregen. De eerste generatie Porsche Macan was een absoluut succesverhaal voor het Duitse automerk.

In eerste instantie leverbaar als diesel en benzine, later uitsluitend met benzinemotor in vier- of zescilindervorm. De tweede generatie Porsche Macan heeft helemaal geen verbrandingsmotor meer.

Exterieur

In Singapore heeft Porsche het doek getrokken van de tweede generatie Macan. Het is duidelijk een andere auto geworden. De vormen zijn wat ronder en vriendelijker. Er zijn veel meer aeordynamische poeha te bespeuren. Dat zorgt voor een voorzijde met luchthappers en een diffuser achter die doet denken aan de Taycan. Het is niet voor niets: Met een Cw-waarde van 0,25 is de nieuwe Macan één van de meest gestroomlijnde SUV’s op de markt.

Wat opvalt zijn de koplampen, verdeeld in twee delen. De bovenste lichtunit is verantwoordelijk voor de vierpits dagrijverlichting. In het onderste deel zit de hoofdlichtmodule met optionele matrix LED-technologie.

Specificaties en prestaties

Porsche lanceert de tweede generatie Macan in eerste instantie in twee smaakjes. Als Macan 4 en als Macan Turbo. De Macan 4 levert 408 pk en 650 Nm in combinatie met Launch Control. Dit is weer moeilijk allemaal, net als bij de Taycan. Je hebt dus niet permanent toegang tot die 408 paarden. De Macan Turbo doet er met 639 pk en 1.130 Nm nog een schepje bovenop.

De 4 accelereert in 5,2 seconden naar de honderd. De Turbo is een klap sneller en heeft slechts 3,3 seconden nodig voor dezelfde sprint. De topsnelheid bedraagt 220 km/u voor de 4 en 260 km/u voor de Turbo.

Actieradius en laden

De volledig elektrische Macan is uitgerust met een 100 kWh lithium-ion batterij. Daarvan is 95 kWh netto bruikbaar. Het Duitse automerk communiceert tot 613 kilometer WLTP rijbereik voor de 4 en tot 591 kilometer WLTP voor de Turbo. De SUV staat op het gloednieuwe Premium Platform Electric (PPE) met een 800 volt laadstructuur. Snelladen kan met een piek van 270 kW. Daarmee is de accu in zo’n 21 minuten van 10 tot 80 procent te laden. AC-laden doe je thuis of publiek met een max van 11 kW.

Technologie, maten en ruimte

Vanwege de elektrische aandrijflijn moest Porsche terug naar de tekentafel met betrekking tot de rijeigenschappen. De Macan stuurde altijd al lekker voor een SUV, door de toevoeging van een groot accupakket is er sprake van een totaal andere rijdynamiek. Zowel de Macan 4 als de Turbo beschikken over vierwielaandrijving. Ook nice is het elektronisch gestuurd sperdifferentieel op de achteras met Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus).

Standaard op de Turbo en optioneel op de 4 is luchtvering. Ook is de Macan voor het eerst optioneel verkrijgbaar met achterasbesturing. Ik zeg: altijd meebestellen. Het maakt de auto een stuk wendbaarder, met een maximale stuurhoek van vijf graden en een draaicirkel van 11,1 meter. De tweede generatie Porsche Macan is 4.784 mm lang, 1.938 mm breed en 1.622 mm hoog. Je kunt tot 22 inch velgen bestellen op de Macan. De elektrische auto mag maximaal 2.000 kg trekken.

De bagageruimte achter de achterbank biedt tot 540 liter ruimte. Er is een frunk met een capaciteit van 84 liter. Met de achterbank volledig neergeklapt is er tot 1.348 liter aan bagageruimte beschikbaar.

Interieur

Het interieur doet vooral denken aan dat van de Taycan. Er zijn tot drie schermen aanwezig. Het derde scherm is optioneel voor de passagier en is 10,9 inch groot. Een primeurtje voor de Macan is dat het infotainmentsysteem is gebaseerd op het Android Automotive OS. Daarnaast is er een head-up display met augmented reality techniek.

Dit najaar naar Nederland

De nieuwe Porsche Macan EV verschijnt in de tweede helft van dit jaar in Nederland. Maar er zijn al prijzen!

De Porsche Macan 4 staat in de prijslijst vanaf € 88.900

De Porsche Macan Turbo staat in de prijslijst vanaf €121.000

Hiermee wordt de nieuwe Porsche Macan een stuk goedkoper dan de instapper van het oude model. Die staat immers voor € 125.700 in de configurator. Toch 36.000 euro goedkoper is de Macan hiermee geworden.

En de Macan is nu weer het goedkoopste Porsche model. Hiermee neemt de Macan het estafettestokje over van de 718 Cayman. Die staat nog altijd met een vanafprijs van € 108.200 in de prijslijst.

De concurrentie van de Macan EV?