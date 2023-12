Dit worden de duurste verkeersboetes in 2024

Je bent bij deze gewaarschuwd: met deze vergrijpen riskeer je in 2024 de hoogste boetes.

Het nieuwe jaar staat weer bijna voor de deur en dat betekent: nieuwe boetetarieven! Alle verkeersboetes worden minstens 10% duurder in 2024. Je kunt dus je als goede voornemen maar beter minder boetes gaan rijden. Om te weten wat je écht niet moet flikken hebben we even uitgezocht wat nu precies de duurste verkeersboetes zijn in 2024.

1. Te hard rijden: tot €495

Jawel, de hoogste reguliere verkeersboete is nog steeds voor te hard rijden. Als je 39 km/u te hard rijdt op de snelweg óf 29 km/u te hard rijdt op een 30 km/u-weg of woonerf riskeer je een boete van €495. Natuurlijk kun je nog hogere boetes krijgen, maar dat is dan aan de rechter.

2. Parkeren op een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats: €490

Parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats wordt je heel zwaar aangerekend, ook al is het minder gevaarlijk dan door een woonerf scheuren. Vooral parkeren op een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats is erg duur. Parkeren op een normale gehandicaptenparkeerplaats is ook niet goedkoop, want die komt zo meteen nog voorbij in dit lijstje.

3. Niet voldoende zicht door voorruit: €490

Niet goed krabben kan je ook duur komen te staan. En niet alleen als je daardoor een aanrijding krijgt. Als je niet voldoende zicht hebt door je voorruit en voorste zijruiten kun je een vette boete krijgen van €490.

4. Lading niet goed vastgemaakt: €490

Je lading goed vastmaken is altijd een goed idee, en des te meer omdat ook hier een hoge boete opstaat. Als het risico bestaat dat je dingen gaat verliezen onderweg kan de politie een prent van €490 uitdelen.

5. Telefoon vasthouden: €420

Tsja, we kunnen niet zeggen dat we het nooit gedaan hebben: je telefoon vasthouden tijden het rijden. Uiteraard wel volledig terecht dat hier een fikse boete op staat. Er zal maar iemand bij je achterop klappen die op zijn telefoon zat te koekeloeren.

6. Parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats: €370

Ja, daar is ‘ie dan: parkeren op een gewone gehandicaptenparkeerplaats. Dit is €120 goedkoper dan parkeren op een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats, maar het is alsnog duur parkeren.

7. Van alles en nog wat: €300

Dan zijn we nu aanbeland bij €300, een tarief dat voor een heleboel vergrijpen geldt. Onder andere bij de volgende overtredingen mag je 300 piek aftikken:

Door rood rijden

Rechts inhalen

Onnodig links rijden

Geen voorrang geven

Inhalen bij een doorgetrokken streep

Stilstaan op de vluchtstrook

Een verdrijvingsvlak gebruiken

Onnodig geluid maken

Ander verkeer niet voorlaten bij bijzondere manoeuvres

En dat waren ze dan, de duurste boetes in 2024. Je kunt dus als een gewaarschuwd mens het nieuwe jaar in.