Officieel: Charles Leclerc blijft bij Ferrari

Charles Leclerc gaat voorlopig nergens heen, want hij heeft bijgetekend bij Ferrari.

Silly Season was vorig jaar allesbehalve spannend, maar dit jaar kan het een stuk interessanter worden. Er zijn maar liefst twaalf coureurs die nog geen contract hebben voor volgend jaar, dus het kan alle kanten opgaan.

Van één van deze twaalf coureurs weten we nu alvast dat hij nergens heen gaat, en dat is Charles Leclerc. Ferrari maakt namelijk bekend dat de Monegask heeft bijgetekend. We weten niet of dit zo goed is voor de mentale gesteldheid van Charles, maar er is dus nog wederzijds vertrouwen.

Met hoeveel jaar het contract precies verlengd is vermeldt Ferrari nog niet. Het contract van Charles liep na dit jaar af. Dat geldt ook voor het contract van zijn Spaanse collega. Die gaat waarschijnlijk ook nog bijtekenen dit jaar.

Charles Leclerc gaat dit jaar al zijn zesde seizoen rijden voor het team van Ferrari. Daarvoor was hij al een pupil van de Ferrari Drivers Academy, waardoor hij in totaal al acht jaar bij Ferrari zit.