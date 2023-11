Telefoongigant komt met Tesla Model 3 concurrent

En nee, het is niet Apple. Maar wel een andere telefoongigant wil het Tesla lastig gaan maken.

We krijgen dagelijks tientallen mailtjes omtrent Chinese elektrische auto’s. Heel erg leuk dat ze er zijn, maar kunnen er niet meer komen? Want kennelijk zijn de merken ervan overtuigd dat wij heel erg behoefte aan hen hebben. Zoals een groep aangeschoten korpsballen een studente het hof proberen te maken, strijden de Chinese automerken om de leaserijder.

Er zijn al een hoop elektrische automerken uit het land van Winnie de Pooh en daar komt een hele belangrijke bij. Dames en heren, de auto’s die je ziet op de afbeelingen is de Xiaomi SU7!! Ja, Xiaomi! De auto is voortijdig gelekt en Car News China had de auto op de korrel.

Het kan zijn dat de traditionele Nokia-klant er nog niet van gehoord heet, maar Xiaomi is een grote producent van (onder andere) smartphones. Om een idee te krijgen, de telefoongigant verkoopt alleen minder toestellen dan Samsung en Apple.

Model 3-concurrent

De elektronicagigant heeft een auto ontwikkeld die rechtstreeks moet gaan concurreren met de Tesla Model 3. Ze mikken in elk geval niet op de minste tegenstander.

Nu is het niet zo dat Xiaomi deze auto’s gaat bouwen naast hun telefoontjes. Nee, de auto wordt in elkaar geschroefd door BAIC en de batterijen komen bij BYD vandaan.

Om een ideetje te krijgen van de auto, de Xiaomi SU7 is 4,997 meter lang, 1,963 meter breed en 1,44 meter hoog. De wielbasis is een vorstelijke 3 meter. Daarmee is de auto wel een half maatje groter dan de genoemde Tesla.

Dat niet alleen, ook is de SU7 serieus zwaar: schoon aan de haak weegt ‘ie namelijk 2.205 kg. Dat geldt dan wel voor de zwaarst mogelijke configuratie.

Auto van telefoongigant ook naar Nederland?

De instapversie heeft namelijk één motor op de achteras met een vermogen van 295 pk. Dan heb he een topsnelheid van 209 km/u. Er is ook een versie met vierwielaandrijving.

Die heeft dan ineens 663 pk waardoor je 264 km/u kunt halen. Over de actieradius is niets bekend, maar wel dat de instappers de genoemde3 BYD-accu krijgen en er CATL-accu’s zijn voor de duurdere modellen. Je kan die duurdere modellen aan de spoiler en lidar-sensoren.

De Xiaomi SU7 gaat begin 2024 in productie. Of het merk ook naar Nederland komt, is niet bekend. Voor veel Chinese EV-merken zijn Noorwegen en Nederland interessante markten om te beginnen als ze gaan uitbreiden. We hebben, zoals de marketingspecialisten zeggen, een positieve attitude naar de elektrische auto.