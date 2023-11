Stichting open deur: deuren kunnen open

De stichting open deur heeft gesproken.

Het is een bijzonder fenomeen jongens en meisjes: we leven in een wereld waarbij we steeds zuiniger met omspringen met brandstof. Het wordt steeds drukker op de (uitstekende) wegen. En wat gaan we doen? We rijden er allemaal bij alsof we de Camel Trophy gaan doen.

Traditionele auto’s delven meer en meer het onderspit ten opzichte van crossovers en SUV’s, die per generatie groter worden. Ten opzichte van gewone auto’s zijn ze niet alleen groter, maar ook zwaarder en een stuk dorstiger. Dit alles om een partyplanners met Pradatassen te kunnen vervoeren, of een gemiddeld gezin met 2 werkende ouder sen 1,3 kind. Ja, dan is het wel handig om een 2.500 kg wegende zevenzitter te hebben.

Stichting Open Deur

Maar wat blijkt: de stichting open deur heeft er eventjes naar gekeken. Met Stichting Open Deur bedoelen we de IIHS. Dat is een afkorting voor Insurance Institute for Highway Safety. Die hebben eventjes gekeken naar de veiligheid voor voetgangers met die gigantische asfaltmonsters.

Als je kijkt naar de wetten van de natuurkunde, zou je kunnen denken dat een grote zware auto met enorme neus heel onvriendelijk is voor voetgangers. En dames en heren, dit ga je niet geloven: dat is namelijk ook het geval! Ja, SUV’s zijn dodelijker voor voetgangers dan kleinere auto’s. Dat lijkt een beetje gevalletje: ‘Stichting Open Deur’, van de ‘Geen fecaliën, Sherlock!’-faculteit.

Het is een Amerikaans onderzoek, met Amerikaanse auto’s en dus ook pick-ups die vanwege wetgeving nauwelijks aan regels hoeven te voldoen (het zijn technisch gesproken vrachtwagens). Maar het is erger dat er een hoop crossovers zijn meegenomen in het onderzoek die je ons kleine koude kikkerlandje ook gewoon kunt kopen, zoals de Toyota RAV4 en Honda CR-V.

Hoge neus heeft geen nut

Volgens het onderzoek zijn voertuigen met een neus van grofweg meer dan een meter hoog extreem gevaarlijk: bij een aanrijding is de kans 45% groter dat de aangeredene de klap niet overleeft. Helaas doen kleinere SUV’s het niet veel beter met 44%.

Het onderzoek is gedaan na 18.000 ongelukken te hebben bestudeerd waarbij er spraken was van één auto en één of meerdere voetgangers.

De IIHS is dodelijk in hun conclusie. Er is geen enkel nut om een auto met een hoge neus te hebben. Volgens het IIHS kunnen auto’s vrij eenvoudig veiliger. En ja, Stichting Open Deur komt weer voorbij: maak die nieuwe LAGER en zorg dat ze onder een hoek staan.

Kortom, des te meer redenen om een lage sportwagen of sportsedan te kopen. Dat is dus niet alleen beter voor het milieu, maar ook veiliger voor je omgeving.

Fotocredit: witte Toyota RAV4 door @enzofxx via Autoblog Spots.