Model 3 concurrent van Lucid eindelijk onderweg

Goed nieuws, er komt een Model 3 concurrent van Lucid aan.

Van alle nieuwkomers op het gebied van elektrische auto’s is Lucid een heel interessante. De Air is één van de tofste EV-sedans en hun tweede model, de Gravity, staat op de planning.

Maar er is meer onderweg, zo laat Lucid-CEO Peter Rawlinson weten aan het Britse AutoExpress. Er komt namelijk een Model 3-concurrent van Lucid aan. Sterker nog, Rawlinson verklapt meteen de komst van twee modellen: een sedan die moet gaan concurreren met de Model 3 en een crossover die moet gaan concurreren met de Model Y.

Prijs Model 3 concurrent van Lucid

Dat is geen slechte keuze, want die auto’s zijn op dit moment niet aan te slepen. Het zullen geen rechtstreekse concurrent worden van de Tesla‘s. Qua prijs moet je denken aan 48.000 tot 50.000 euro. Even ter referentie, een Tesla Model 3 kost in de VS 40.240 dollar en de Model Y is er vanaf 47.740 dollar. Lucid zit zijn modellen iets hoger in de markt.

Verdere details over de Model 3 concurrent van Lucid zijn dan ook erg schaars, want Rawlinson kan er nog niet veel over kwijt. Ze zijn nu bezig met de laatste loodjes voor de Lucid Airo Sapphire (afbeelding boven), het sportieve topmodel met drie motoren.

Daarna staat de Lucid Gravity (afbeelding onder) op stapel. Die auto krijgt drie zitrijen en een hoop ruimte, plus een gepeperd prijskaartje. Daarna moeten dan de kleinere modellen komen die het gamma complementeren.

Deal met Aston Martin

Lucid heeft al manieren gevonden om in die tussentijd te overleven en geld te genereren. Ze hebben een deal gesloten met Aston Martin. Lawrence Stroll was op zoek naar een leverancier voor elektrische aandrijflijnen en kwam bij Lucid uit. Naast de inkomsten is het voor Lucid ook goed om met Aston Martin in één adem genoemd te worden, als het gaat om aanzien. Niet qua zakelijk succes.

Over succes gesproken, Rawlinson stond aan de wieg van Tesla. Destijds werkte hij bij Tesla aan de Model S. Tesla zelf bestaat nu 20 jaar, check hier de hoogtepunten van het merk in de ogen van niemand minder dan… @jaapiyo!