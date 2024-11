Temerario? Deze Lambo op Marktplaats heeft ook 920 pk

Twee cilinder meer en meteen verkrijgbaar, deze Lamborghini met 920 pk.

Dit jaar heeft Lamborghini de nieuwe Temerario gepresenteerd. Twee cilinders moesten plaatsmaken voor een V8 met twee turbo’s. Het resultaat is een 920 pk sterke supercar. Maar wacht, op Marktplaats vonden we ook een Lamborghini met 920 pk en het is geen Temerario.

Lamborghini Huracán met 920 pk

Het is zijn voorganger, de Huracán. Het V10-platform is uitermate goed geschikt om te tunen. De 5.2 liter V10 gaat al jaren mee, waardoor er inmiddels betrouwbare producten zijn ontwikkeld. Vooral in de Verenigde Staten is het twin-turbo maken van je Huracán of R8 V10 helemaal hot. Af en toe zie je ook exemplaren in Europa, deze staat zelfs op Marktplaats in Nederland te koop!

Dit betreft een Huracán uit 2016 met 75.574 kilometer op de teller. In de basis was het ooit een LP610-4. Daar mag je nu gerust LP920 van maken, van er zitten twee monsterlijk turbo’s op van Heffner. Volgens de adverteerder sprint de vierwiel aangedreven Lamborghini in 1,9 seconden naar de honderd. De acceleratietijd van 100 naar 200 km/u is slechts 3,5 seconden. Waanzin.

De rode stier staat te koop voor 255.900 euro. Dat is een forse prijs voor een Huracán basismodel. Maar met de prestaties door de tuning in het achterhoofd ben je spekkoper. Voor 2,5 ton heb je een auto’s waarmee je vrijwel iedere supercar het nakijken geeft. Jij kan optrekken met je Bugatti bro’s. Met de installatie van de turbo’s was een bedraag van circa 44.000 euro gemoeid.

Geinig detail is dat deze Lamborghini met 920 pk in 2019 is gekocht door voetballer Alexander Búttner. Een verdediger bij Vitesse, ooit een glorieuze voetbalclub uit Arnhem. Aan de buitenkant zie je er bijna niet aan af dat deze Huracán serieus gekieteld is. Reken maar op verbaasde blikken bij het stoplicht als jij het gaspedaal helemaal intrapt. Wel voorzichtig doen, want bijna duuzend pk is geen kattenpis.