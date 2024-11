Unplugged Performance trekt een blik Cybertrucks open

Want een standaard Cybertruck is zo doorsnee.

Unplugged Performance biedt een boel aanpassingen aan voor de Tesla Cybertruck. Je kunt het bedrijf kunnen van de politie-Cybertruck, de Pikes Peak Plaid, maar ook wat sierlijkere pakketjes. Goed, voor de Cybertruck zijn er dus veel verschillende aanpassingsmogelijkheden. Van een lift kit tot andere velgen en van een andere voorbumper tot een lichtbalk op het dak. Alles bij elkaar opgeteld, ben je maximaal zo’n 65.000 dollar kwijt. Dat is meer dan de minimale vraagprijs in de VS van de Cybertruck.

Om al die producten aan te bieden, heeft Unplugged Performance wat ludieks bedacht. De Tesla-tuner neemt twaalf verschillende Cybertrucks mee naar de autoshow SEMA. Waren er echt zoveel Cybertrucks nodig om je spulletjes te promoten, Unplugged Performance?

De dikste van de twaalf pick-ups is toch wel de Invincible waar collega @machielvdd al eens eerder over schreef. Dat is de versie met die bullbar voorop. Naast het hertenvangrek smijt Unplugged er nog een boel upgrades tegenaan, zoals een liftkit voor ruim zes centimeter meer bodemvrijheid, nieuwe bumpers, extra verlichting, bredere wielkasten en ga zo maar door. Alles bij elkaar kosten de veranderingen ruim 40.000 euro. En ja, dat is exclusief Cybertruck.

Op de overige Cybertrucks laat Unplugged Peformance onder andere zien in welke kleuren je je Tesla pick-up kunt laten wrappen. We zien hem helaas niet op de foto’s, maar naar verluidt wordt ook de politie-Cybertruck tentoongesteld. Vandaag is trouwens de laatste dag van de autoshow in Las Vegas dus haast je als je ze nog in levende lijve wilt zien in Vegas.