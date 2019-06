Terugroepactie voor de Audi e-tron

De elektrische auto heeft een minimale kans om in de fik te vliegen.

In de Amerika’s gaat Audi een vrijwillige terugroepactie op touw zetten voor de e-tron. De automaker heeft naar eigen zeggen een potentieel probleem ontdekt met betrekking tot de verzegeling van de batterij. In theorie bestaat de kans dat er vocht kan komen bij de batterijcel. In het ergste geval heeft dit kortsluiting en een brand tot gevolg.

Om horrorverhalen te voorkomen heeft Audi besloten voortijdig in actie te komen. De Duitse autofabrikant wil in de Verenigde Staten alle tot nu toe verkochte e-trons controleren. Het merk benadrukt dat er tot nu toe nog geen incidenten zich hebben voorgedaan. Audi verwacht de terugroepactie vanaf augustus aan te kunnen bieden.

De verkoop van de e-tron in de VS is nog maar net begonnen. Ongeveer 540 auto’s die al reeds geleverd zijn aan klanten kunnen in augustus een bezoekje brengen aan de dealer. Dan zijn er nog zo’n 1.100 verkochte exemplaren die nog geleverd moeten worden. In de VS krijgen klanten een leenauto en een cash card ten waarde van 800 dollar.

Nederland

De productie van de Audi e-tron vindt plaats in Brussel. Het is dus aannemelijk dat niet alleen Audi in de Verenigde Staten een vrijwillige terugroepactie op touw gaat zetten. We hebben Audi Nederland om een reactie gevraagd of Nederlandse eigenaren ook een terugroepactie kunnen verwachten. De importeur laat weten dat daar op dit moment nog niets over gezegd kan worden.