Iemand betaalde bijna $125.000 voor een 240Z

Vraag en aanbod. Soms kun je er geen stempel op drukken.

Auto’s die je enkele jaren geleden nog kon kopen voor een nog te overzien bedrag zijn in sommige gevallen nu flink meer geld waard. De vraag is altijd welke auto’s het goed doen. Over het algemeen is investeren in een auto dan ook geen goed idee. De gok is nu eenmaal groot.

Dat auto’s opeens krankzinnig veel geld kunnen opleveren is af te zien aan deze Datsun 240Z. Op de foto’s lijkt dit inderdaad een net exemplaar. De auto is niet gepimpt en nog helemaal standaard. De 240Z stond te koop via Bring A Trailer en blijkbaar vond iemand het een goed idee om 124.240 dollar te betalen voor de Japanse auto. Er werden in totaal 19 biedingen uitgebracht.

De Datsun in kwestie is dan ook niet zomaar een 240Z. De auto is begin 1990 gerestaureerd en is toen ook opnieuw gespoten. Verder heeft de coupé op een tentoonstelling gestaan in het Whitney Museum of Modern Art in New York. De klassieker uit 1970 heeft 53.108 kilometer gedraaid en komt met de befaamde 2.4-liter zes-in-lijn. De karakteristieke auto met zijn lange neus vanuit alle hoeken bekijken doe je in de gallery!